«اصفط عاليمين».. الجميع مشتبه به!

الأولى

كلمتان خفيفتان على ألسنة قائدي الدوريات، ومقبولتان من كل مواطن ومقيم، إذا كان المقصود منهما حماية «الديرة»، وملاحقة المتجاوزين، والقبض على مثيري الشغب والاستهتار، ومهددي الأمن والاستقرار.

أما إذا زادت الأمور على حدها، فستنقلب إلى ضدها، ويضيق الناس ذرعاً بالتعسف في استخدام الحق الذي كفله القانون لرجال الأمن، فليس معقولاً ولا مقبولاً أن يتعرض الشخص الواحد لمرات متكررة للتوقيف بكلمة «اصفط يمين» أسبوعياً إن لم يكن يومياً.

ولا يُفهم ذلك التدخل في عمل رجال الأمن لكن يجب أن يتم التعميم عليهم بأنه ليس الجميع في محل «المشتبه به». إن عدداً غير قليل من المواطنين أبدوا استياءهم وتذمرهم من التوقيف المتوالي، الذي لا يفصل بين أوله وثانيه إلا دقائق معدودات، ويتبين في كل مرة ان «الموقوف» لا شيء عليه، ولا مخالفة لديه. وتساءل هؤلاء المواطنون: إذا كان من حق رجال الدورية طلب ابراز الهوية، فهل من حقهم أن يسألوا: وين رايح؟ ومن وين جاي؟

صحيح ان من واجب «الداخلية» ورجالها حماية الأمن، وتوفير الانضباط والاستقرار للشارع، لكن الصحيح كذلك هو وجوب الا تتحول الكويت إلى بلد الأصل في ابنائه وبناته أنهم مشتبه بهم حتى يثبت عكس ذلك.

انها كلمة نوجهها الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، ذلك الرجل المعروف بحسمه وحزمه من جهة، وبعدالته ووسطيته من جهة أخرى، فلا هو بالمندفع المتهور، ولا بالمتساهل المتراخي، بل انه يزن الأمور بموازينه الدقيقة، ويحسبها من كل الجهات، ثم يقدم على ما فيه الخير للكويت والكويتيين.

وليس من شك في ان الوزير الشيخ أحمد المنصور لا يرضى لأبنائه واخوانه أن يكونوا على طول المدى مشكوكاً في نياتهم، ليسألهم الرائح والغادي من رجال الدوريات: وين هويتك؟ وين رايح؟ من وين جاي؟ وإلا لتحولت الكويت الآمنة المطمئنة إلى ثكنة عسكرية كما يحدث في بعض الدول التي بيننا وبينها -من فضل الله- البون الشاسع والأمد البعيد.