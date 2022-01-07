الكويتي الخامس في دخل الفرد.. 44 ألف دولار سنوياً

الأولى

احتل المواطن الكويتي المركز الخامس عربياً في الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية خلال 2021 وفق تعادل القوة الشرائية، بواقع 44.6 ألف دولار، فيما جاءت قطر في المركز الأول بـ 100 ألف دولار ثم الإمارات بـ 74.2 ألف دولار ومملكة البحرين بـ 53.1 ألف دولار وفي المركز الرابع جاء المواطن السعودي بـ 48.9 ألف دولار.

وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في نشرتها الفصلية عن نمو الناتج المحلي العربي بمعدل 4.4 في المئة ليتجاوز 2.8 تريليون دولار خلال عام 2021. وبينت أن غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي شهدت تحسناً لافتاً مقارنة بعام 2020 حيث تحسن نصيب الفرد من الناتج ليصل إلى 6375 دولاراً في المتوسط وإلى نحو 15445 دولاراً وفق تعادل القوة الشرائية؟

