ديوان حقوق الإنسان يتابع «تعذيب ضابط بالداخلية»

الأولى

أكد رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان الوطني لحقوق الانسان المحامي علي البغلي ان اللجنة تتابع باهتمام ما تم نشره في وسائل الاعلام بشأن تعرض قيادي في وزارة الداخلية للتعذيب الجسدي والنفسي في جهاز امن الدولة.

وقال: توجهنا باستفسارات وأسئلة لوزارة الداخلية حول هذه الحادثة التي اطلعنا على بعض تفاصيلها من واقع ما تم نشره في وسائل الاعلام، مضيفاً ان التعذيب مجرم وفقاً لنص المادة 31 من الدستور، وتجرمه القوانين الوطنية والالتزامات الدولية التي وقعت عليها الكويت في هذا الشأن والمتمثلة بانضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب بموجب القانون رقم 1 لسنة 1996 وهو ما يؤكد ان مثل هذه الممارسات لا مكان لها في الدول الديموقراطية، اضافة الى ان المواقف الرسمية المعلنة في اجتماعات المراجعات الدورية لحقوق الانسان في لجان الأمم المتحدة وخاصة لجنة مناهضة التعذيب تؤكد حرص اجهزة الدولة على تعزيز اهداف ومقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب.