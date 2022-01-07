«حرب الشوارع» حصدت 674 شخصاً في عامين

الأولى

أعلنت وزارة الداخلية وقوة الاطفاء ان عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال عامين بلغت 674 حالة حيث حصدت «حرب الشوارع» ارواح 323 شخصا العام الماضي 2021 فيما كان قد تم تسجيل 352 حالة وفاة خلال سنة 2020. وناشدت الجهتان جميع قائدي المركبات والدراجات النارية الالتزام بالقوانين المرورية واللوائح حفاظا على الأرواح. من جانب آخر ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام وقوع عدة حوادث تصادم وانقلاب امس راح ضحيتها ثلاثة اشخاص، موضحة ان الحادث الأول تعاملت معه فرقتا اطفاء ميناء عبدالله بعد تصادم باص مع شاحنة نقل رمال نتج عنه حالتا وفاة و3 اصابات جميعها من احدى الجنسيات العربية.

وأضافت: اما الحادث الثاني فهرعت اليه فرقة اطفاء مركز الاستقلال حيث تبين انقلاب شاحنة على طريق الدائري السابع باتجاه صبحان مقابل منطقة غرب عبدالله مبارك وتبين وجود سائق من احدى الجنسيات الآسيوية محشورا ومتوفى.

ودعت الادارة مرتادي الطرق الى اتباع الارشادات المرورية والانتباه وعدم استخدام الهواتف اثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، مشددة على ان السرعة الزائدة هي اقصر طريق الى الموت.