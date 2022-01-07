الموسى: حلول جذرية لـ«تجمع المياه» في المناطق السكنية

وطن النهار

تفقد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب المهندس علي الموسى، منطقة صباح الناصر، للاطلاع على حالة الطرق في المنطقة وحجم الأضرار التي تعرضت لها جراء الأمطار الأخيرة. والتقى الوزير عددا من الأهالي لسماع ومناقشة آثار تجمع مياه الأمطار على بعض المنازل في المنطقة بحضور وكيل وزارة الأشغال م. وليد الغانم والوكيل المساعد لقطاع شؤون هندسة الصيانة م.عبدالعزيز الصباح وعدد من المهندسين بالوزارة. وفي ختام الجولة وجه الموسى الوزارة بضرورة تنفيذ الحلول المتفق عليها لضمان عدم تكرار تجمع المياه في المناطق السكنية وضرورة عقد اجتماع مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتنفيذ الحلول الجذرية والدائمة.

