جمعية المهندسين: نأمل تطوير أنظمة النقل والمرور

وطن النهار

أعرب امين سر جمعية المهندسين فهد العتيبي عن الأمل في ان تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المقبلة على تطوير انظمة النقل والمرور في البلاد، لافتا الى ان تطوير هذه الأنظمة يجب ان يتواكب وتشريعات تتيح للمعنيين رفع قيمة المخالفات المرورية وتشديدها بمختلف انواعها بالتزامن مع تطوير انظمة وقوانين المرور مع الاستمرار بتوسيع شبكة الطرق وصيانتها للحد من الاستنزاف الكبير الذي نشهده في الممتلكات والأرواح على حد سواء.

وأضاف: بات من الضروري اتخاذ اجراءات حاسمة من اجل وقف الازدياد في اعداد الضحايا، لافتا الى اننا لم نر اتخاذ اجراءات مشددة للحد من ذلك ومن الازدحامات المرورية.

وزاد: يجب ان يتم اقرار العمل بمنظومة متكاملة تشارك فيها جميع الأطراف المعنية بحركة النقل والمرور وادارة الطرقات في البلاد، لافتا الى اهمية تطوير النقل العام ونشر ثقافة استخدامه في البلاد على ان يلبي الاحتياجات لكل الشرائح في البلاد.

وأشار العتيبي: الى ان جمعية المهندسين وأكثر من مرة طالبت بالتشدد بالعقوبات، كما بادرت بالتواصل مع الادارة العامة للمرور للقيام بعملية الربط الالكتروني للمهندسين المعتمدين لوقف اي حالات التفاف على الحصول على رخص القيادة بطرق غير شرعية، مضيفا ان هذه المبادرة قيد التنسيق والتواصل بين الجانبين ونأمل تنفيذها في القريب العاجل.

