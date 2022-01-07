المزيني: نظام الـ«LEED» يوفر %30 من استهلاك المياه والطاقة

وطن النهار

أكد رئيس جمعية المياه الكويتية الدكتور صالح المزيني ان المباني المستدامة المعتمدة من قبل شهادة (ليد) تضمن التقليل من استهلاك المياه والطاقة فيها بنسبة 30% مقارنة مع المباني العادية، جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات البرنامج التدريبي الافتراضي (الأبنية الخضراء ونظام الريادة في المياه LEED) عبر تطبيق زووم والذي نظمته الجمعية بالتعاون مع منظمة «جرين وييف الدولية للاستدامة» بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبحضور اكثر من 50 مشاركا ومشاركة من موظفين ومهندسين ومديرين من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والوزارات المعنية والقطاع الخاص وخبراء في نظم (LEED) من الدول العربية. وأوضح المزيني ان الخبراء يؤكدون ان المباني العادية مسؤولة بالدرجة الأولى عن الأضرار الناجمة عن استهلاك المياه والطاقة، لافتا الى ان «تطبيق الاستدامة واجب وطني»، مبينا ان «كفاءة المياه في المباني المستدامة من المتطلبات الأساسية حيث توفر اكثر من 30% من المياه من خلال تقليل الاحتياجات المائية الاجمالية اثناء البناء وأيضا في دورة حياة المبنى حيث يتم تصميم المواد للتقليل من هدر المياه وتحسين جودة المياه داخل المبنى حيث انه جزء من مبادئ البناء المستدام كما انه يحافظ على جودة انظمة المياه المحيطة بالمبنى ويستفيد من آليات اعادة تدوير المياه وتقليل هدر المياه».

وبدورها ذكرت خبيرة الليد المهندسة هبة عباس خلال مشاركتها في البرنامج ان «ترشيد المياه وخفض الاستهلاك عبارة عن اخذ مجموعة من ا لاجراءات او عمل بعض التقنيات التي تؤدي خفض استهلاكه في المباني المستدامة بواقع اكثر من 30% عند تطبيق نظام الليد دون المساس بحاجة الفرد او تقليل من انتاجه، وانما استخدام المياه عند الحاجة الحقيقة لها وان تطبيق مبدأ الكفاءة لا يعني منع استخدام المياه في المباني وانما يعني استخدام هذه المياه بأسلوب اكثر كفاءة بما يحد من اهدارها». وأوضحت عباس ان «قطاع المياه في وزارة الكهرباء والماء يبذل جهدا كبيرا في سبيل تلبية حاجة المواطنين من المياه في اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة حيث ان امدادات المياه في الكويت تطورت خلال السنوات الماضية لذا اصبح مفهوم رفع كفاءة استخدام المياه في المباني الخضراء امرا حتميا لمواجهة الطلب على المياه المتزايدة ولما له من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الايجابية على الدولة»، وأضافت ان «قطاع المياه في وزارة الكهرباء والماء يضخ استثمارات مالية ضخمة لانفاقها على جودة المياه ومواكبة الزيادات المطردة في استهلاك المياه نتيجة مطالب التنمية المستدامة بجميع اشكالها وتطبيق سياسة نظام الكفاءة المائية يخفض في استهلاك المياه ويقلل من انقطاعات المياه والمشاركة المجتمعية مطلب حيوي وأساسي لتحقيق التنمية المستدامة»، موضحة ضرورة تبني مفهوم وفلسفة المباني المستدامة من لأجل المحافظة على المياه.

