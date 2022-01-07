عوض رئيساً لنقابة نفط الكويت والعجمي نائباً والعنزي أميناً للسر

وطن النهار

شكلت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت هيئة مكتبها الجديد والذي ضم عباس فاضل عبدالرضا عوض رئيساً، وعلي محمد آل عامر العجمي نائبا للرئيس، وأحمد ربيع صلبوخ العنزي أمينا للسر، وسعد الحميدي علوش الهاجري أمينا مساعدا للسر، ومحمد يوسف عبدالله الفارس أمينا للصندوق، بالاضافة الى الأعضاء محمد مشعان محمد العتيبي، وسالم ناصر بن صامل العجمي، وسالم علي فايز السبيعي، وحمد أحمد علي الخضري، ومحمد سيد حسن القلاف، وناصر نواف البازع الفضلي، وعبدالله سالم محمد العصفور، وعادل حمود بن مهيني العازمي، وجدعان عبدالله جدعان المطيري، ومحمد سليمان خالد المذن.

وصرح امين سر النقابة أحمد العنزي بأن نتائج الانتخابات هي رسالة واضحة وصريحة من عمال شركة نفط الكويت أنفسهم.

واضاف: أن الملفات العالقة التي تصب من مصلحة العمل والعمال كثيرة ونتوقع تعاون إدارة شركة نفط الكويت على إنهائها.

ودعا عناصر التأزيم بالادارة الابتعاد عن المشهد والتوقف الفوري عن افتعال اي تأزيم او تعطيل لمصالح الموظفين، مشددا على وعي الجمعية العمومية والتي اختارت مجلس الادارة الجديد وستظل بإذن الله داعمة لجميع خطوات النقابة رغم محاولات بعض الأطراف التدخل في إرادة العمال وتوجيهها لمصالحهم الخاصة.

وختم العنزي تصريحاته بالتأكيد على نقابة العاملين بشركة نفط الكويت هي المدافع الاول عن حقوق العمال بكل أطيافهم وستظل على عهدها الذي يعرفه الجميع مدافعا صلبا وقويا عن حقوق ومكتسبات جميع العاملين في الشركة وان هذه الحقوق خط احمر.

