الرندي يطالب بـ «حديقة» في «حطين» لكبار السن وعيادة بيطرية لسوق الجمعة

وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي م. عبدالسلام الرندي بمقترح عمل حديقة عامة متنفسا لأهالي منطقة حطين في قطعة 2 لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ولأهالي المنطقة.

وأكد الرندي في مقترحه أنه بعد اكتمال الخدمات أصبحت منطقة جنوب السرة من المناطق النموذجية ونظراً لزيادة الكثافة السكانية وبعد بدء عمل بعض الدوائر الحكومية تحتاج المنطقة إلى زيادة الخدمات وزيادة المناطق الخضراء من الحدائق حتى تكون متنفسا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأهالي والأطفال ورئة يتنفس منها أهالي المنطقة الهواء النقي خاصة أن هناك مساحات ترابية غير مستغلة وحتى لا يساء استخدامها.

كما تقدم الرندي باقتراح إضافة نشاط عيادة بيطرية ضمن منطقة الري قطعة 2 سوق الجمعة، مشيرا إلى أن منطقة الري منطقة خدمية حرفية ويوجد بها مستشفيات بيطرية تخدم سوق الأغنام وسوق الطيور وغيرها من الحيوانات الأليفة، وهي أيضا منطقة يتوافدها المواطنون والوافدون من جميع أنحاء مناطق الكويت لكن بعد الأقبال الكبير على اقتناء الحيوانات الأليفة أصبحت المستشفيات البيطرية لا تستطيع استقبال الأعداد الكبيرة من المراجعين.

