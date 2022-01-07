«الشؤون»: عقد الجمعيات العمومية والانتخابات بنسبة %75

وطن النهار

اكد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بالانابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية خالد بن شفلوت، عقد الجمعيات العمومية والانتخابات في جمعيات النفع العام الاهلي والخيري بنسبة تتجاوز 75%‏، موضحا أن الجمعيات الأهلية عقدت اكثر من 60% من الجمعيات العمومية العادية وغير العادية والانتخابات، لافتا الى أن المتبقي من الجمعيات الأهلية التي لم تقم بعمومياتها عدد قليل وايضا تعتبر من الجمعيات الاهلية ذات الاعداد القليلة بالنسبة للمنتسبين لها. وأكد بن شفلوت في تصريح للصحافيين على هامش احتفال جمعية آيات الخيرية بمرور 5 سنوات على انشائها الذي نظم مساء أمس الاول بفندق كراون بلازا تحت رعاية وزير الشؤون، انه بناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية مبارك العرو ووكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب بشأن تطبيق ما ورد في القانون 24 لسنة 1962 والخاص بجمعيات النفع العام والحيادية والشفافية فيما يتعلق بالانتخابات وان المنافسين كلهم بمثابة اخوة لنا.

تطبيق صحي

واشار الى التزام الوزارة بتطبيق الاجراءات الصحية الوقائية بهذا الخصوص والحد من السماح بتجمع أعضاء الجمعيات العمومية في مقرات اللجان الخاصة بالانتخابات وعدم السماح بالتجمهر امام البوابات المخصصة للجان وان الدخول لاعداد بسيطة ومنظمة وملتزمة بعملية التباعد الجسدي ولبس الكمام، كما انه لم يتم السماح بإقامة وجبات الطعام سواء كانت غداء او عشاء للناخبين والمرشحين وكل ذلك من باب السلامة العامة للجميع.

وأعلن بن شفلوت ان القطاع يستعد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بشأن انتقال ادارتين من القطاع إلى المبنى الجديد بمنطقة المسايل وهما الجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية خدمة لمراجعي هذه الإدارات بعيداً عن الازدحام في مجمع الوزارات.

قانون جديد

وأشار إلى أن من ضمن المشاريع الجديدة للوزارة والمعروض على مجلس الأمة مشروع قانون جمعيات النفع العام الذي نتمنى ان يرى النور قريبا بإذن الله.

وحول الحفل، قال بن شفلوت، إن القيادة الحكيمة أولت عناية كبيرة بالعمل الخيري ودعم الجهود المبذولة من مختلف الجهات الخيرية الكويتية في سبيل تذليل كل العقبات لتمكينها من القيام بدورها الإنساني على جميع الأصعدة محلياً ودولياً.

بدوره، استعرض امين عام الجمعية د. عبدالمحسن زبن المطيري، أهداف الجمعية التي أنشئت من أجلها والكفيل بتحقيق الريادة في خدمة القرآن ونشر العلم الشرعي والالتزام بالشفافية العالمية، مشيرا إلى أن الرسالة التي تسعى لايصالها هي بأن تكون مؤسسة علمية قرآنية تسعى لنشر القرآن وعلومه وتطبيق العلوم الشرعية بنهاية علمية من خلال منظومة وبرامج متكاملة وتأسيس الشركات والمؤسسـات المختصة علميا.

واشار الى انهم وضعوا رؤية لتحقيق 4 مسارات رئيسة تحمل 8 أهداف، وتشمل المسار القرآني والمسار العلمي والمسار الدعوي بالاضافة إلى المسار التنموي.

