الأنصاري: فريق ميداني نسائي لمراقبة إقامة المناسبات

وطن النهار

كشفت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالانابة ايمان الانصاري، عن اجتماع عقد مع اتحاد الفنادق الكويتية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (10) بشأن وقف اقامة المناسبات الاجتماعية بكل أنواعها مؤقتا والتي تقام في الأماكن المغلقة واغلاق القاعات في جميع الفنادق اعتبارا من الأحد المقبل.

واعلنت الأنصاري، تكليف رئيس الفريق الميداني النسائي المكلف بمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتأكيد على الفنادق للالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار اليه.

