«ذوي الإعاقة»: صرف مستحقات حضانات ذوي الإعاقة الأسبوع المقبل

وطن النهار

فيما نظم تجمع حضانات ذوي الاحتياجات الخاصة اعتصاما نظير التأخر في صرف مستحقاتهم، أعلن مدير عام الهيئة العامة لذوي الاعاقة بالانابة م. أنور الانصاري، عن توصل الهيئة الى اتفاق مع اصحاب الحضانات على صرف مستحقاتهم خلال اسبوع، مؤكدا انه سينظر خلال الأسبوع الحالي قضية الصرف بخصم المستحقات من عدمه مع المراقب المالي. وقال الانصاري في تصريح صحافي، انه في حال تم استمرار قرار الخصم سيتم العمل على النظر في تطبيق المقترح بخفض نسبة الخصم إلى حد 10% فقط من القيمة الإجمالية، لافتا الى ان المقترح الذي سيعرض على المراقب المالي تضمن كذلك لحل مشكلة المستحقات ان يكون الخصم مستمراً على شكل دفعات لمدة سنة. وقال ان الاستمارات المالية للحضانات الخاصة موجودة حاليا لدى المراقب المالي لكن ستتم مناقشة مطالبات أصحاب الحضانات والعمل على حلها.

من جانبه، اكد مدير الشؤون القانونية في الهيئة مبارك البداح، ان الخصم من المستحقات المالية مستمر نظرا لأن الهيئة مرتبطة بجهات رقابية وان هناك حرص على عدم التعدي على المال العام، مبينا انه سيتم صرف الأموال المستحقة فقط لاصحاب الحضانات من ذوي الاعاقة.

وبين ان الخصم يأتي بسبب عدم تقديم الخدمة من قبل أصحاب الحضانات خلال فترة الاغلاق والتي تقارب الفصلين الدراسيين. من جهته، اوضح ممثل أصحاب الحضانات فايز الشمري ان الهيئة لم تصرف مستحقات الهيئة منذ يونيو الماضي رغم تنفيذ اكثر من 7 آلاف جلسة علاجية لـ1500 طفل مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: ان المراقب المالي في الهيئة يرفض صرف المستحقات المسجلة للحضانات قبل فترة «كورونا»، ما أدى إلى تسرب الموظفين من الحضانات وتوجه لإغلاق المنشآت لعدم توافر السيولة المالية.

