إخلاء سبيل مرشح سابق وحجز قضية شراء الأصوات إلى 3 فبراير

وطن النهار

قررت محكمة التمييز امس وقف الحكم بحبس المرشح السابق «ف. ب» سنتين مع الشغل والنفاذ والغرامة والامتناع لآخرين في قضية شراء أصوات في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة 2020، كما قررت اخلاء سبيل المرشح وحجز القضية الى جلسة 3 فبراير للحكم. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الصادر بحبس المرشح «ف. ب» سنتين مع الشغل والنفاذ فيما اكتفت بكفالة 1000 دينار لايقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضد زوجته ومواطنه، كما قضت بتأييد الحكم الصادر بالامتناع عن النطق بعقاب 4 مواطنات في قضية شراء أصوات في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة 2020. واتهمت النيابة العامة المتهم الأول بالقيام برشوة انتخابية عندما قام بشراء اصوات بواسطة من المتهمات الثانية إلى الرابعة بأن امد المتهمة الثانية «زوجته» بالمبالغ المالية وقامت بإعطائها للمتهمة الخامسة لحملها على التصويت له في انتخابات مجلس الامة المقبلة.