وفاة 3 وافدين بـ «حادثي» تصادم وانقلاب

وطن النهار

لقي 3 أشخاص من الجنسية العربية والآسيوية مصرعهم جراء حادثي تصادم وانقلاب على طريق الملك فهد والدائري السابع وسجلت قضايا في الحادثين. وقد ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام عن وقوع حوادث تصادم وانقلاب راح ضحيتها ثلاثة أشخاص امس الخميس. واوضحت الادارة بأن الحادث الأول تعاملت معه فرقتا إطفاء ميناء عبدالله وام الهيمان حيث توجهت على طريق الملك فهد باتجاه النويصيب بالقرب من منطقة ام الهيمان وتبين وجود تصادم باص مع شاحنة نقل رمال نتج عنه حالتي وفاة وعدد 3 إصابات جميعها من احدى الجنسيات العربية. اما الحادث الثاني فقد هرعت له فرقة إطفاء مركز الاستقلال الى انقلاب شاحنة على طريق الدائري السابع باتجاه صبحان مقابل منطقة غرب عبدالله مبارك وتبين وجود سائق من احدى الجنسيات الآسيوية محشور ومتوفى.