برنامج الحكومة.. ملايين الاستشارات بلا جدوى

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ «النهار»، عن غياب واضح للدراسات والاستشارات التي استعانت بها الحكومة خلال السنوات الماضية لتنويع مصادر الدخل وخلق إيرادات بديلة عن النفط، لافتة إلى أن تلك الاستشارات كبدت المال مئات الملايين دون جدوى.

ولفتت المصادر إلى أن بعض المحاور الرئيسة الخاصة بالإصلاحات الحكومية المرتقبة مثل البديل الاستراتيجي والتي كان من المتوقع الالتفات إليه عند الحديث عن إصلاح الجهاز الحكومي للدولة لم يتم ذكره في محور الإصلاح الهيكلي للجهاز الحكومي، رغم المناداة به منذ سنوات طويلة.

وأضافت أن من بين المشروعات التي نادت بها الدولة خلال الفترة الماضية وتم الحديث عنها مراراً وتكراراً ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والتي كان من المفترض تطبيقها العام الحالي 2022، إلا أنه لم يتم التطرق لآليات تنفيذها أو الإشارة إليها في برنامج إصلاح الإدارة المالية للدولة.

واستدركت المصادر أن متوسط التطلعات الحكومية لتوظيف العمالة الوطنية بمتوسط سنوي لا يتعدى 7000 مواطن، ليصل إجمالي ما يتم توظيفه 28 ألفاً من مستوى 72 إلى 100 ألف من المواطنين في القطاع الخاص وهو مستوى هزيل للغاية إذا ما قورن بحجم خريجي الجامعات والمعاهد والذي تشير التوقعات أنه سيكون بحدود 340 ألف خريج بنهاية 2035 ، وهو ما يعني تعزيزاً للتوظيف بالقطاع العام الذي يعاني بطالة مقنعة وغياب القدرة على استيعاب المزيد.

واستدركت المصادر أنه في الوقت الذي خلا فيه البرنامج الحكومي من توصيات البنك الدولي بضرورة ترشيد الدعومات والعمل على إيجاد آلية لإيصالها لمستحقيها، غابت الإشارة لتلك الملفات في البرنامج الحكومي ليزيد من وتيرة الهدر.

