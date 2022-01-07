استحداث منصب «مساعد» لسد فراغ المناصب القيادية

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ «النهار»، عن توجهات حكومية لاستحداث مناصب مساعدين للوزراء أو المديرين العامين في الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بما فيها المؤسسات المستقلة. ولفتت الى أن من شأن هذا التوجه سد الفراغ الإداري الذي تعانيه تلك الجهات في حال غياب الوزير أو المدير أو عدم قدرته على أداء مهامه او تنحي المسؤول او سفره.

وأشارت الى أن تلك الخطوة ستؤدي إلى خلق كوادر قيادية قادرة على الإدارة وبناء الصف الثاني داخل الأجهزة الحكومية، لافتة أن سد الفراغ القيادي في بعض الجهات أصبح أمراً لا مفر منه في الآونة الأخيرة. وقالت إن تدريب الصف الثاني والثالث في الجهات الحكومية وإعدادهم للقيادة يتأتى من خلال الممارسة العملية وفهم آليات العمل، بما يطور من قدراتهم العملية ويمكنهم من مواجهة تحديات العمل بسهولة.

