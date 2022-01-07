ارتفاعات النفط تؤجل «الخصخصة»

مال وأعمال

توقعت مصادر لـ «النهار» تأجيل خصخصة شركات القطاع العام الخاسرة على وقع ارتفاعات أسعار النفط القياسية، حيث كانت تنوي الحكومة في 2022 بيعها خلال الفترة المقبلة في ظل ما شهدته تلك الشركات من خسائر فادحة دفعت لاستنزاف قرابة عشرات المليارات من الدنانير خلال السنوات الماضية.

وبينت المصادر، أن الحكومة في العادة ما تلجأ إلى تأجيل خططها الإصلاحية في القطاعين المالي والإداري مع ارتفاعات أسعار النفط والتي تعودت عليها منذ سبعينيات القرن الماضي، مضيفة: الأمر ليس بجديد!.

وأشارت إلى أن ارتفاعات النفط بأكثر من 66 % عن المقدر لها في الميزانية والتوقعات بتقليص العجز المالي إلى 3.5 مليارات بدلاً من المقدر في الميزانية البالغ 12.1 ملياراً كلها تدفع بتأجيل إصلاحات الكويت المالية والإدارية لأجل غير مسمى.

وقالت إن ارتفاعات أسعار النفط باتت تمثل العائق الحقيقي أمام تحقيق منظومة التنمية الشاملة التي نادت بها حكومات الكويت المتعاقبة لعقود طويلة.

ولفتت أن خطة بيع شركات القطاع العام التي كان المتوقع البدء بها في عام 2022، بنيت على دراسات مهنية راعت أوضاع العمالة الوطنية في تلك الشركات وكذلك الأداء التشغيلي لتلك الشركات وما يمكن أن تؤول إليه حال تم تحويل إدارتها إلى القطاع الخاص.

وأفادت أن من الشركات التي كانت تنوي الحكومة طرحها للبيع، تتواجد في قطاعات السياحة والنقل والزراعة والاستثمار، مبينة أن تلك الشركات «خاسرة» ولا يمكن بقاؤها فترة طويلة.

النفط الكويتي

إلى 81.21 دولاراً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 87 سنتا ليبلغ 81?21 دولاراً للبرميل مقابل 80?34 دولاراً وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت 80 سنتا ليبلغ 80?80 دولاراً للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 86 سنتا ليبلغ 77?85 دولاراً للبرميل.

