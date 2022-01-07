الغيص: تعافي أسواق النفط سيتواصل بوتيرة أقل من 2021

مال وأعمال

أشار الأمين العام المنتخب لمنظمة «OPEC» هيثم الغيص، في مقابلة مع CNBC عربية، إلى أن الحفاظ على استقرار سوق النفط بالتعاون مع كبار المنتجين أولوية قصوى، لافتا إلى أن تعافي أسواق النفط سيتواصل في العام 2022 ولكن بوتيرة أقل من العام الماضي.

وذكر الغيص أن توقعات زيادة الطلب العالمي على النفط للعام الحالي تتراوح ما بين 3.5 ملايين إلى 4 ملايين برميل يوميا. ومن ناحية اخرى تراجعت أسعار النفط امس الخميس من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مع قرار أوبك+ بالتمسك بخطة زيادة الإنتاج، وقفزة في مخزونات الوقود الأميركية وسط تراجع للطلب.

واتفقت أوبك+، المجموعة التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا ومنتجين آخرين، يوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا أخرى في فبراير شباط، وهو ما تفعله كل شهر منذ أغسطس.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل 2020، وذلك مع استقرار إنتاج مصافي التكرير وتراجع في الطلب على الوقود.

وأظهر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يضطرون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق، وهو ما أدى لضغوط إضافية على أسعار النفط.

أسعار الخامات

هذا وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بأكثر من دولار، بما يعادل 1.30%، إلى 79.76 دولاراً للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 97 سنتا، أو 1.25%، إلى 76.88 دولاراً للبرميل.

وكانت عقود الخامين قد ارتفعت اول من أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر.

