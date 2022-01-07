ارتفاع أسعار الغاز يثير مخاوف الشركات في أسواق أوروبا

مال وأعمال

تواجه أوروبا تقلبات مستمرة في أسواق الغاز، مما أثار مخاوف في جميع أنحاء المنطقة من أن أزمة الطاقة قد تكون على وشك التفاقم.

ارتفع سعر الغاز في هولندا بنحو 5%، ارتفعت الأسعار بأكثر من 10% في بريطانيا. في غضون ذلك، ارتفع السعر الأوروبي اليومي إلى 94 يورو لكل ميغاواط / ساعة، وفقًا لبيانات من رويترز. في حين أنه بعيد كل البعد عن الذروة التي بلغت حوالي 182.3 يورو في ديسمبر، إلا أن نشاط لا يزال يمثل ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار من نهاية عام 2021، عندما انخفضت الأسعار إلى أقل من 70 يورو لكل ميغاواط / ساعة.

وفي ألمانيا، شهد ارتفاع أسعار الطاقة الأساسية الألمانية في اليوم التالي بنسبة تزيد عن 50%، في حين ارتفعت أسعار الطاقة الفرنسية المعادلة بنسبة 17% خلال التعاملات المبكرة، وفقًا لرويترز. يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الغاز القياسي في أوروبا بنسبة 30% يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من شتاء بارد وانخفاض مخزونات الغاز وتقليص روسيا للإمدادات إلى أوروبا.

