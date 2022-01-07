أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة إقبال كبير من موظفي «Ooredoo» على الجرعة الثالثة

مال وأعمال

اطلقت شركة Ooredoo للاتصالات حملة التطعيم الخاصة بموظفيها لتلقي الجرعة التنشيطية (الجرعة الثالثة) للقاح كوفيد-19 لمن استكمل مدة 3 شهور من تلقيه الجرعة الثانية. وتم تنظيم الحدث في مقر الشركة الرئيسي، في برج Ooredoo في عاصمة الكويت بالتنسيق مع وزارة الصحة. وجاءت الحملة انطلاقاً من حرص Ooredoo الكويت على صحة وسلامة موظفيها ودعمها المستمر ومساندتها لجهود الجهات الحكومية في البلاد فضلاً عن توفير بيئة عمل صحية.

وحرصت Ooredoo الكويت على تنظيم عملية التطعيم للموظفين من مختلف الإدارات التابعة للشركة الراغبين بتلقي الجرعة التنشيطية (الجرعة الثالثة) أو جرعة التطعيم الأولى أو الثانية لمن فاتتهم المواعيد المحددة لهم مسبقاً، والتي أقامتها يوم الخميس، الموافق 6 يناير 2022. وأوضحت Ooredoo بأن عملية التطعيم قد تمت ضمن أعلى معايير الدقة والتنظيم حرصاً على سلامة وراحة جميع من شارك في العملية من العاملين في وزارة الصحة والموظفين.

وقد أكدت شركة Ooredoo الكويت بأنها تهدف من خلال الحملة بالمقام الأول إلى رفع التوعية بأهمية صحة وسلامة الموظفين وتحفيزهم لإيجاد بيئة عمل سليمة وصحية، بالإضافة تعزيز ثقافة الوقاية المجتمعية ومساندة الجهود الحكومية في الحد من انتشار الوباء وتوسيع قاعدة المستفيدين من لقاح كوفيد-19.

كما عبرت Ooredoo عن امتنانها وشكرها لمسؤولي وزارة الصحة وأبطال الصفوف الأولى خصوصاً الطواقم الطبية على جهودهم المستمرة وحرصهما على صحة وسلامة كل من يعيش على هذه الأرض دون تفرقة أو تمييز

ويذكر بأن هذه الحملة جاءت استمراراً للحملة الأولى التي اطلقتها Ooredoo في شهر يونيو 2021 والتي تم من خلالها تطعيم أكثر من ألف موظف وموظفة من مختلف الإدارات بالشركة بإشراف وتنفيذ فريق عمل وزارة الصحة.

