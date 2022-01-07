«الأهلي» نظَّم ندوة حول التوظيف في جامعة الكويت

مال وأعمال

عقد البنك الأهلي الكويتي ندوة حول التوظيف في جامعة الكويت بهدف تبادل الرؤى والتصورات مع الطلبة حول مسائل ذات صلة بمقابلات العمل والعوامل الدافعة للتوظيف وطريقة إعداد السيرة الذاتية الفعالة وغيرها المزيد. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع التزام البنك الأهلي الكويتي بدعم الكوادر الموهوبة وإعدادها للانخراط في سوق العمل التنافسي في الكويت.

وقد أقيمت الندوة في جامعة الكويت بمشاركة أكثر من 100 طالب من التخصصات الرئيسية المتنوعة. وقد تعرف الحضور خلال الندوة على أحدث وآخر تقنيات إعداد السيرة الذاتية تماشياً مع متطلبات سوق العمل. وبعد انتهاء المحاضرة، حظي عدد من الطلبة بحضور مقابلات عمل تجريبية مع ممثلين عن إدارة الموارد البشرية تمكنوا خلالها من تكوين تصورات وافية حول سيناريوهات بيئة العمل الحقيقية وتم تقييمهم وتوجيههم استناداً إلى مستوى أدائهم.

وفي معرض تعليقه على هذه الندوة، قال عمر العبدالجادر – مساعد مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي، «تكتسب هذه الندوة أهمية خاصة كونها تسلط الضوء على التزامنا الراسخ بدعم المواهب الشابة وتدريبها ومساعدتها على إيجاد فرص العمل المناسبة في ظل بيئة عمل شديدة التنافس. ونود في هذا الصدد أن نعرب عن شكرنا وامتنانا لجامعة الكويت وموظفي البنك الأهلي الكويتي الذين لم يدخروا جهداً في سبيل تسخير خبرتهم ومعرفتهم الواسعة حرصاً منهم على إعداد وتأهيل الطلبة الشباب لمستقبل مهني مشرق.

