وزير التجارة: تطوير السوق ضمن أولوياتي

مال وأعمال

قرع وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان جرس تداول بورصة الكويت، ايذانا بتدشين قاعة ناصر الخرافي وجاسم البحر بحضور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة وكبار الشخصيات من المشهد المالي الكويتي، حيث تم افتتاح عدد من مرافق المبنى المحدثة في بورصة الكويت، بما في ذلك قاعة التداول بأحدث التقنيات لكي تتضمن منصة لقرع الجرس ومركزاً إعلامياً بالإضافة إلى الاستبدال بشاشات التداول الداخلية والخارجية القديمة شاشات جديدة متطورة. ذلك وشمل التحديث قاعة المؤتمرات وقاعة التدريب وغيرها من المرافق، وذلك ضمن جهود الشركة الرامية للمحافظة على مبنى البورصة وتحديثه.

تعقيبا على حفل إعادة افتتاح القاعة، قال وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، «نحن اليوم في قاعة شهدت تاريخا ماليا طويلا وزاخرا بالكثير من الاحداث، والتي تتشرف بتسميتها باسمي المرحوم ناصر الخرافي والمرحوم جاسم البحر، واللذين يعتبران من رواد العمل المالي في الكويت. ذلك ونرى اليوم هذه الريادة تمتد الى أبنائهم، أعضاء مجلس إدارة بورصة الكويت. ولا يسعني الا ان أتقدم بالشكر الى بدر الخرافي وطلال البحر على تبرعهما السخي للقاعة، ومساهماتهم في منظومة سوق المال».

وتابع الشريعان ان الله يجعل الكل يعمل على طريقهم، مثل بدر ناصر الخرافي فعلى رأس هيئة البورصة، وأحمد الملحم في هيئة أسواق المال، ورئيس مجلس الإدارة حمد الحميضي، كل هؤلاء كانوا امتدادا لمثل هذه الشخصيات، التي استطاعت أن تضع نفسها في التاريخ.

أضاف الوزير أن قاعة التداول بحلتها الجديدة تتميز بأحدث التقنيات التي تواكب المعايير والمواصفات العالمية، والتي بلا شك ستنعكس إيجابيا على أداء السوق وجذب المستثمرين اليه.

واختتم الشريعان تصريحه مشددا على انه سيتعاون لتطوير السوق الذي يعد ضمن أولويات.

هذا وسبق أن وافق مجلس الإدارة على الطلب المقدم من أعضاء مجلس الإدارة بدر ناصر الخرافي وطلال جاسم البحر بالتبرع بكلفة تطوير عدد من مرافق المبنى. كما أقر مجلس الإدارة تسمية قاعة التداول باسم المغفور لهما بإذن الله المرحوم ناصر الخرافي والمرحوم جاسم البحر، كونهما من الشخصيات الاقتصادية البارزة والمميزة التي كانت لها بصمات واضحة في العمل التجاري، والتي استطاعت بخبرتها وحنكتها الاقتصادية التوسع خارج نطاقها المحلي والإقليمي الى نطاق عالمي.

تطوير منظومة السوق

من جانبه، أكد رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت بدر الخرافي أن منظومة السوق ستواصل التطوير بما يتماشى مع رؤية الأوساط الاستثمارية.

وقال على هامش افتتاح قاعة تداول (ناصر الخرافي وجاسم البحر)، إن اليوم هو يوم تاريخي حيث شهد تدشين القاعة باسم الوالد رحمه الله والعم جاسم البحر، ما يمثل إحياء لذكراهما بعد ما قدماه من بصمات واضحة في البورصة والاقتصاد الكويتي عامة.

واعرب الخرافي عن فخره بإعادة افتتاح قاعة التداول وتسميتها الجديدة: «شهدت بورصة الكويت الكثير من التطورات والاصلاحات منذ بداية مشروع خصخصتها، وأصبحت خير دليل على كفاءة الشباب الكويتي وقدرته على تطوير وتنمية سوق مال قوي يمتاز بالمصداقية والشفافية، مما جعل سوق المال الكويتي هدفا استثماريا للمؤسسات المالية العالمية، وترتب عليه إدراج مجموعة من الشركات الكويتية في مؤشرات عالمية رائدة».

كما أضاف: «تتميز بورصة الكويت بين أسواق المنطقة وأسواق المال عالميا بقاعة تداولها، وعليه قام مجلس الإدارة باعتماد خطط تطوير مرافق المبنى بمواصفات رائدة عالميا لتعكس هوية السوق، والذي يعتبر أقدم سوق للأوراق المالية في الخليج العربي. أود ان أتقدم بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لاختيار هذا الاسم لقاعة التداول».

قاعة ديجتال

وزاد ان الافتتاح هذا يعد احدى لمسات القطاع الخاص والقاعة تطورت بشكل جذري واصبحت ديجتال ويمكن للمتداولين يعرفوا الفرق الذي صار، لافتا الى انه بعد التخصيص وجدنا ارتفاعاً في السيولة.

وتابع أن هذا أقل ما يمكن تقديمه لهما، منوها إلى أن نجاح خصخصة البورصة ومواصلة تطويرها أثبت نجاحه بشكل كبير.

وقال «إن تداول سهم بورصة الكويت عند المستويات الحالية يمثل أفضل رد على من كانوا يشككون في قيمة الاستثمار نفسة ولكن السعر الذي قدمناه للمزايدة، وكذلك الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص هو اكبر رد على التشكيك نفسه».

وتابع: «متفائلون بالحكومة الجديدة لدعم البورصة والقطاع الخاص والاقتصاد عامة كونهم فيهم عناصر فنية من أصحاب الاختصاص مشددا على انه من المتوقع انتعاش الاقتصاد مع ارتفاع اسعار النفط عالميا سوف ينعكس على الاقتصاد الكويتي.

واكد الخرافي فانه لا يوجد سقف اعلى للتطوير سواء في البورصة او في خارجها وسقفنا مفتوح في جميع الامور وبأذن الله سنشهد تطوراً جيداً.

ووجه الخرافي الشكر لوزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ومجلس مفوضي أسواق المال ومجلس الكويتية للمقاصة وعموم الحضور على مشاركتهم إطلاق القاعة الجديدة.

استقطاب المستثمرين

من جانبه، أعرب طلال جاسم البحر، عضو مجلس إدارة بورصة الكويت عن سعادته بهذه المناسبة، وقال: «بداية أتوجه بالشكر لإخواني في مجلس إدارة بورصة الكويت على تسمية قاعة التداول باسمي الراحلين ناصر الخرافي وجاسم البحر رحمهما الله. تأتي إعادة افتتاح قاعة التداول في إطار جهود بورصة الكويت المستمرة في تطوير وتحديث مرافقها، وابتكار حلول تواكب تطلعات السوق، بهدف استقطاب المستثمرين، ومواصلة زخم نجاحاتها كسوق مزدهر يمضي بوتيرة نمو متسارعة لتحقيق الاستدامة للشركة وسوق المال الكويتي والاقتصاد الوطني. كما نتطلع الى أن تقدم البورصة تجربة نوعية تخاطب تطلعات جميع أطراف المتعاملين في السوق، اضافة الى الشركات التي ترغب بالإدراج، سواء من داخل الكويت أو خارجها.»

وزاد البحر اننا نأمل استمرار التطوير في بورصة الكويت، لافتا إلى أن الفريق الفني يواصل العمل بالتعاون مع الجهات الرقابية لمواكبة المتطلبات التي تتواءم مع المطبق عالميا.

وأشار إلى أن الطرف المقابل المركزي (CCP) يمثل واحدة من الخطوات الاستراتيجية التي ينتظر أن تشهدها منظومة السوق خلال الفترة المقبلة.

دعـم اسـتراتيجية الشـركة

الى ذلك شكر رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، حمد مشاري الحميضي أعضاء مجلس الإدارة الخرافي والبحر، قائلا: «نحن سعيدون بإعادة افتتاح قاعة التداول بحلتها الجديدة، وذلك بفضل التبرع السخي من زملائي بدر الخرافي وطلال البحر لتحديث المرفق. ذلك وتستمر البورصة في تحديث باقي مرافق المبنى بما يسهم في عمليات الاستدامة المؤسسية للشركة إضافة إلى الاستمرار في دعـم اسـتراتيجية الشـركة وخطط تطوير البنيـة التحتيـة وبيئة العمـل وفقا للمعايير الدولية، والعمل على تنمية سوق مالي يتمتع بالسيولة والمصداقية».

ذلك وتم إزالة شاشات التداول القديمة من قاعة التداول ومواقع أخرى داخل المبنى وعلى واجهاته، واستبدالها بشاشات جديدة تتميز بأحدث التقنيات وإمكانيات أكبر لإدارة وبث المحتوى ذات كفاءة عالية واستهلاك أقل للطاقة يصل الى أكثر من 50% مقارنة بالشاشات القديمة. كما تعاقدت البورصة مع شركة متخصصة لإعادة تدوير مجموعة كبيرة من الأجهزة الالكترونية التي زاد عددها عن الالف جهاز.

تنص اســتراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر افضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة الى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.

كجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت الكثير من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة.

إزالة شاشات التداول

شهدت قاعة التداول إزالة شاشات التداول القديمة منها ومن مواقع أخرى داخل المبنى وعلى واجهاته، واستبدالها بشاشات جديدة تتميز بأحدث التقنيات وإمكانيات أكبر لإدارة وبث المحتوى ذات كفاءة عالية واستهلاك أقل للطاقة يصل الى أكثر من 50? مقارنة بالشاشات القديمة. كما تعاقدت البورصة مع شركة متخصصة لإعادة تدوير مجموعة كبيرة من الأجهزة الالكترونية التي زاد عددها عن الالف جهاز.

تحديث البنية التحتية

تعمل البورصة حاليا على استكمال تحديث الكثير من مكونات البنية التحتية للمبنى؛ بما في ذلك المصاعد والسلالم الكهربائية، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). وستسهم هذه العمليات في خفض استهلاك الطاقة بمعدل يتجاوز 20?، وذلك سعيا منها لتخفيض التأثير السلبي على البيئة، مما يعزز مكانة بورصة الكويت كمؤسسة تلتزم بمسؤولياتها البيئية والاجتماعية وتعمل على تنفيذ عمليات مستدامة.

منصة لقرع الجرس

شملت أعمال التطوير والتحديث توفير منصة خاصة لقرع الجرس داخل قاعة التداول مزودة بجرس نحاسي ميكانيكي تم تصنيعه خصيصا لبورصة الكويت، والذي يحمل نقوشا محفورة مستوحاة من زخارف نسيج السدو الكويتي، والتي تم تخصيصها لفعاليات المسؤولية الاجتماعية لرفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى فعاليات إدراج الشركات والصناديق الاستثمارية. كما تطل منصة قرع الجرس على مركز إعلامي مجهز بالكامل لتغطية فعاليات المسؤولية الاجتماعية والأحداث الإعلامية مثل المؤتمرات الصحفية والمقابلات التلفزيونية.

تحديث قاعتا المؤتمرات والتدريب

تعمل شركة البورصة على الانتهاء من تجهيز قاعة المؤتمرات وقاعة التدريب بأحدث التقنيات لاستضافة الندوات والدورات التدريبية وبرامج التثقيف المالي، وذلك بالتعاون مع المنظمات والشركات المتخصصة المحلية والدولية، بما يتماشى مع التزام بورصة الكويت بزيادة الوعي بسوق المال الكويتي والاستثمار به، وذلك ضمن أنشطة الشركة التي تنطوي تحت ركيزة التعليم من استراتيجية الاستدامة، والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالتعليم.