«الأهلي المتحد» وزَّع بطانيات على العمالة

مال وأعمال

أطلق البنك الأهلي المتحد مبادرة إنسانية جديدة، وزع خلالها عدداً من البطانيات على عمال التنظيف والبناء وأصحاب المهن البسيطة؛ لمساعدتهم على مواجهة اشتداد موجة البرد، وتوفير شتاءٍ دافئٍ لهم.

وتعليقًا على هذه المبادرة الإنسانية، أفادت رئيس التواصل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي في تصريح صحافي :إن البنك صاحب دور ريادي في تقديم الدعم والمساندة والرعاية للفئات الأكثر احتياجا سواء مباشرة أو بالشراكة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت التميمي: تعكس هذه المبادرة عن مدى التزام البنك تجاه الفئات المحتاجة ومحدودي الدخل، والذين يقومون بأعمال ضرورية في خدمة المجتمع، ومن القيم الإنسانية والإسلامية أن نخفف عنهم وطأة موجة البرد التي تشهدها البلاد في فصل الشتاء. فضلا عن دور هذه المبادرة في تنمية روح المسؤولية المجتمعية لدى موظفي البنك ومنحهم فرصة المشاركة في الأنشطة الموجهة لخدمة المجتمع.

ونوهت إلى حرص البنك الدائم على ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية المستدامة عبر مد يد العون والمساندة،إما عبر المؤسسات الخيرية العاملة في الحقل الإنساني، أو من خلال توزيع المساعدات على المحتاجين بشكل مباشر كما تم في تنفيذ هذا المشروع.

وذكرت التميمي أن الكويت بلد الإنسانية، وأن شعبها محب للخير، وأن البنك الأهلي المتحد بوصفه أحد الفاعلين الرئيسين في القطاع المصرفي الكويتي يسير على النهج نفسه تعزيزا للمبادئ السامية للتكافل الإنساني والتضامن المجتمعي، وانسجاما مع جهوده الخيرية الحثيثة. مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي استشعاراً من الإدارة العليا بالبنك لأهمية تلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع والعمل على بث روح التكافل والمودة والرحمة بين أفراده.

وأضافت التميمي أن البنك الأهلي المتحد يواصل تقديم جميع صور الدعم الاجتماعي والإنساني للفئات الأكثر احتياجا للإسهام في رسم البسمة على وجوههم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، كما يحرص البنك دائما على أن يظل داعما في تخفيف المعاناة عن كل فئات المجتمع التي تحتاج للدعم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم أجمع، فأيادي الخير الكويتية ممتدة لكل محتاج.

