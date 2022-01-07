14 مليار دولار.. حجم «جرائم العملات المشفرة» في 2021

مال وأعمال

قالت شركة تشيناليسيس المتخصصة في أبحاث سلاسل الكتل أمس إن حجم المبالغ التي انطوت عليها جرائم العملات المشفرة سجل مستوى غير مسبوق العام الماضي بلغ 14 مليار دولار، وذلك في وقت تطالب فيه الهيئات التنظيمية بمزيد من الرقابة على هذا القطاع سريع النمو. ومن ناحية أخرى، هبطت أسعار البيتكوين إلى ما دون 43 ألف دولار امس لتختبر أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع للفدرالي الأميركي ميله نحو سياسة أكثر تشددا ما حد من إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر. وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث التعاملات 42700 دولار، بانخفاض 1.7%، بعدما خسرت 5.2%. وإذا نزلت إلى ما دون 42 ألفا، المستوى المتدني الذي سجلته الشهر الماضي، فسيكون ذلك أقل مستوى لها منذ سبتمبر. ويذكر أن البيتكوين كانت قد سجلت ذروة قياسية عند 69 ألف دولار في نوفمبر 2021. وخسرت الإيثريوم وهي ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم والتي تدعم شبكة إيثيريوم ، 5.2% ولامست أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2021، قبل أن تعود للارتفاع قليلا إلى 3460 دولارا.

