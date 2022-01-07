ارتفاع عوائد السندات أطاح بالذهب

مال وأعمال

تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك بعدما أشار محضر اجتماع الفدرالي في ديسمبر إلى رفع أسرع وتيرة لأسعار الفائدة لكبح التضخم. وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2021 وهو ما يرفع كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد كلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1805.98 دولارات للأونصة وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1806.40 دولارات.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 22.62 دولارات للأونصة.

وانخفض البلاتين 0.9 % إلى 974.24 دولاراً للأونصة، في حين هبط البلاديوم 0.6 % إلى 1853.74 دولارات للأونصة.

