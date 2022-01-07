منتجع «زايا نوراي».. «فردوس» أبوظبي

النهار Weekend

يقع منتجع جزيرة «زايا نوراي» على طول الخليج العربي في أبوظبي، كما يبعد مدّة 12 دقيقة فقط بالقارب عن جزيرة السعديات في أبوظبي، ومدّة 60 دقيقة عن وسط مدينة دبي، ويحيط بمنتجع الجزيرة الحصري هذا المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة والنباتات الخضراء المنتشرة في كل مكان.

إلى جوار إطلالته الساحرة على مياه الخليج العربي ورماله الذهبية، فإن منتجع زايا نوراي يوفر عدداً هائلاً من الخدمات والكماليات بالإضافة إلى موقعه المميز في مدينة أبوظبي.

تم تصميم الفيلات المعاصرة بشكل تندمج فيه مع المناظر الطبيعية، حيث تضم جميعها مسبحاً خاصاً يمكن التحكم في درجة حرارته ونوافذ من الأرض حتى السقف مُطلة على بحر العرب.

وتقدم غرف منتجع زايا نوراي واحداً من أفخم منتجعات الامارات بمسبح خاص وإطلالة ليس لها مثيل في عاصمة الإمارات أبو ظبي، يحيط بالمنتجع من كافة جوانبه مياه الخليج العربي الزرقاء الصافية

واشتق اسم جزيرة نوراي من الكلمة «نور»، وفي عبارة عن “فردوس على الأرض بكل ما للكلمة من معنى».

يمكن ترتيب مدرب شخصي لفرد ولمجموعة وجلسات اليوغا عند غروب وشروق الشمس، في حين يستمتع الضيوف الصغار في نادي بيتي زيد للأطفال، كما يمكن للنزلاء تجربة أجواء الإمارات العربية المتحدة الفريدة من نوعها في سبا نوراي الحصري في حين الاستمتاع بالمناظر السحرية للبحر والاستماع إلى الأمواج أثناء جلسة السبا الفردية أو الحصول على مساج مجدد للحيوية والنشاط للزوجين.

ويضم منتجع جزيرة «زايا نوراي» 3 منافذ للأطعمة والمشروبات، وتوفر إحداها أطعمة بحرية ذات لمسة لبنانية، وأما المطاعم الأخرى، فهي ترضي أذواق من يستمتعون بالأطباق المكسيكية، والعالمية، كما يقدم Frangipani المنتجات العضوية والموسمية والتي يعد مصدرها من المزارع المحلية على الافطار والغداء والعشاء، بينما يُعتبر Ginger Mermaid مكاناً مثالياً من أجل الاستمتاع بجلسات لا مثيل لها بجانب المسبح والحصول على مجموعة مختارة من فتّات السوشي والساشيمي النيء الممتازة والمُحضّرة من قِبل الشيف المخضرم.

يبعد مركز استقبال منتجع جزيرة زايا نوراي مدّة 10 دقائق بالسيارة عن مول ياس، فيما يبعد مدّة 13 دقيقة عن ملعب ياس لينكس للغولف، كما يبعد هذا المنتجع مدّة 30 دقيقة فقط سيراً عن مطار أبو ظبي الدولي.

