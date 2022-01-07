ماجد المهندس و«روتانا» يشعلان الساحة الغنائية بميني ألبوم «مشتاقلك»

النهار Weekend

نجاح كبير تحصده اغاني «ميني ألبوم مشتاقلك» لبرنس الغناء ماجد المهندس الذي صدر من انتاج وتوزيع هرم شركات الانتاج «روتانا للصوتيات والمرئيات»، ويتضمن العمل اربعة اغاني هي: «مشتاقلك» كلمات المستشار تركي آل الشيخ والحان نواف عبد الله. «منبعد ومنقسى» كلمات منير بو عساف والحان بلال الزين. «لو سأل» كلمات الامير سعود بن عبد الله والحان محمد بو دله. «يا هلا ويا مرحبا» كلمات رامي العبودي والحان ميثم علاء الدين.

وتاكيدا على نجاحات ماجد المهندس في هذا الميني البوم الذي حرك الساحة الغنائية مع بداية العام 2022، حصد فيديو كليب اغنيته «مشتاقلك» كلمات تركي ال الشيخ، ومن اخراج بسام الترك، والذي تم تصويره في اليونان، على نسبة مشاهدة واستماع عالية فاقت 2 مليون مشاهدة في اول ثلاثة ايام عرض على قناة «روتانا يوتيوب».

المستشار الشاعر تركي ال الشيخ الذي كتب «اشتاقلك» غرد عبر حسابه على «تويتر»: «طعم العمل مع حبيبي ماجد مختلف دائما والمبدع رفيق الدرب نواف عبد الله.. ماجد اشوف فيك مستقبل اكبر واكبر.. ويا ليت تسوي فيلم غنائي يوم من الايام ومسرحية غنائية.. ليش لا؟ وشوف وش نقدر نقدم واحنا جاهزين»، فاجاب المهندس بتغريدة: «شرف كبير العمل معاك يا حبيبي يا بوناصر وحسك الغالي في كتابة الشعر الغنائي وصناعة الابداع ومتابعتك تفاصيل كل شي هو سر نجاحك بكل ما تقوم به من انجازات.. انت افضل قدوة لصناع الابداع وانا سعيد بكلامك واكيد معك ومع موسم الرياض».

وقد تفاعل عدد من نجوم الغناء مع اغنية ماجد «مشتاقلك» جراء روعتها، حتى ان المطربة اصالة نصري قامت بغنائها امام برج ايفل اثناء زيارتها الاخيرة الى العاصمة الفرنسية باريس، الامر الذي اثار اعجاب شاعرها ليغرد بوناصر في حسابه على «انستغرام»: «الله يا اصالة».

ايضا هنأ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المهندس على نجاح البومه معلقا: «ليس غريبا على الصديق والاخ والفنان ماجد المهندس هذا النجاح فقد تعودنا من اعماله مع روتانا ان تحصد نسب استماع ومشاهدة ومتابعة عالية، وبامانة ماجد يستحق هذا النجاح الذي يحصده والاجمل انه بفنه واخلاقه محبوب من جميع زملائه الفنانين الذين يمتدحونه دوما، وميني البوم «مشتاقلك» ما هو الا خطوة في مشوار نجاح كبير يجمع روتانا والمهندس منذ سنوات ومستمر باذن الله».

