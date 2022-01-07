وفاة الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

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توفيت الفنانة مها أبو عوف داخل احدى مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعاني منه على مدار الفترة الماضية، فقد أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة قبل دقائق من الآن.

يذكر أن آخر حضور للفنانة مها أبو عوف كان من خلال مسلسل «الحرير المخملى»، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عزالدين، أشرف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

