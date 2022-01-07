«Fast & Furious» في 19 مايو

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وفقاً لتقرير نشر على موقع «nme»، يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious الشهيرة في 19 مايو 2023، على أن تنتج العمل شركة Universal.

ويستعد فريق النجوم لانطلاق تصوير الجزء الجديد قريبا لسرعة الانتهاء منه وطرحه في الوقت المحدد، بمشاركة نجم السلسلة الممثل الأميركي الشهير فان ديزل والنجمة العالمية ميشيل رودريغيز، إلى جانب الممثلين جوردانا بروستر، وتيريس جيبسون، ولوداكريس، وناتالي ايمانويل، وتشارليز ثيرون، وجون سينا، وفين كول، وسونج كانج، وآنا ساواي، على أن يصدر الفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 وفيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid.

وسيشهد الجزء العاشر بشكل مؤكد غياب نجم الأكشن العالمي دوين جونسون الشهير بـ «ذا روك»، بعدما فقد فين ديزل الأمل في تراجعه عن قرار عدم المشاركة في الفيلم.

وقام ديزل بتسجيل دعوة ونشرها على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي، وقال إن أولاده يشيرون له بالعودة عن قراره، كما ذكر اسم النجم العالمي الراحل بول ووكر ، قائلا: «لقد أخبرتك منذ سنوات أنني سأفي بوعدي لبول ووكر، أقسمت أننا سنصل ونظهر أفضل سرعة حتى النهاية في الجزء العاشر». وأزعج هذا الأمر جونسون بشدة، واعتبره تلاعبا ومضايقة من ديزل، إذ قال في مقابلة حديثة مع «سي إن إن»: «أخبرت ديزل مباشرة أنني لن أعود إلى سلسلة الأفلام، وقلت إنني سأكون دائماً داعماً للممثلين، ولكن لا توجد فرصة للعودة».

