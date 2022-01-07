هند صبري نشرت البرومو الدعائي لـ «البحث عن علا»

نشرت الفنانة هند صبري البرومو الدعائي لمسلسلها «البحث عن علا»، والذي من المقرر عرضه على منصة «نتفليكس». وعلقت على البرومو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع «انستجرام»، بقولها: «حياة علا عبد الصبور اتشقلبت تمامًا».
وكشفت عن موعد عرض المسلسل، بقولها: «يلا نبدأ مع علا من جديد في #البحث_عن_علا، يعرض على نتفليكس في 3 فبراير».
وكانت هند صبري قد صرحت من قبل أن مسلسلها الجديد «البحث عن علا» ليس الجزء الثاني من مسلسل «عايزة أتجوز»، حيث قالت: «البحث عن علا مش الجزء الثانى من عايزة اتجوز احنا خدنا الشخصية وروحها فقط».