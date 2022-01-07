«ستات بيت المعادي».. «ترند» كندة علوش

النهار Weekend

تصدرت الممثلة كندة علوش قوائم الرائج على تويتر مع عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل «ستات بيت المعادي»، بعد أدائها المتقن لشخصية مريم التي تمارس الشر بمنتهى الطيبة والأريحية وهي تقتل زوجها انتقاماً منه على خيانته لها.

هذا الأداء الذي يمكن وصفه بـ «السهل الممتنع» والذي وصل إلى ذروته مع الأحداث الأخيرة من المسلسل، أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بأداء كندة من خلال منشوراتهم، والتي من بينها ما كتبته (أمل) في تغريدة تقول «مريم اللي الكل عارف إنها المسكينة الطيوبة اللي على نياتها عرفت تاخد حقها في النهاية... وحقيقي كندة أبدعت في هذا الدور». أما هناء فأثنت على المسلسل واداء كندة علوش الجبار.

قائلة: «فعلا ستات بيت المعادي من امتع المسلسلات اللي شوفتها.. غريب، جديد، فكرة جديدة، سيناريو مختلف عن كل اللي موجود والجميل اداء الممثلين المقنع كندة علوش غير متوقعه ابدا.. اداء هادي جبار».

