هنا شيحة: «النهاردة يوم جميل» فتح ملفات القضايا «المسكوت عنها»

النهار Weekend

ثلاثة أعوام تقريبا، ابتعدت خلالها الفنانة المصرية هنا شيحة، عن المشاركة في أي أعمال سينمائية، غير أن مشاركتها مؤخرا في فيلم «النهاردة يوم جميل» الذي بدأ عرضه في دور السينما خلال الأسابيع القليلة الماضية، يكشف أن «غياب هنا»، لم يكن إلا في إطار بحثها عن «دور جديد» تؤكد به موهبتها وأحقيتها بالمكانة الفنية التي حصلت عليها منذ تمردها على دور «البنت الكيوت والرومانسية».

«هنا» إلى جانب مشاركتها المتميزة، التي أشاد بها الجمهور والنقاد، في «النهاردة يوم جميل»، تنتظر أيضا طرح فيلمها الثاني «مربع برمودا»، الذي تقدم فيه شخصية مغايرة تماما لشخصية «سميحة» التي جسدتها في «النهاردة يوم جميل»، وهو ما أرجعته إلى رغبتها في تقديم أكثر من لون فني، لإثبات موهبتها، وتحدي نفسها، وليس أحد آخر.. وعن تفاصيل الفيلمين، وأبرز أنشطتها الفنية خلال الفترة الحالية، وعلاقتها بأسرتها، وأمور أخرى كان الحوار التالي:

بداية.. حدثينا عن ردود أفعال الجمهور على فيلم «النهاردة يوم جميل» بعد طرحه للعرض في دور السينما؟

الفيلم لم يعرض إلا منذ فترة قصيرة، ورغم هذا أستطيع القول أنه أحدث حالة من الجدل والنقاش بين أوساط المثقفين والمتابعين بل والمجتمع المصري بصفة عامة، لأنه يناقش الكثير من القضايا الحساسة والمهمة، ليس هذا فحسب لكن يمكنني القول أن الفيلم ناقش القضايا المسكوت عنها في المجتمع المصري والعربي وعلى رأسها قضية الاغتصاب الزوجي وغيرها من القضايا الحساسة خاصة تجاه المرأة والتي يخجل كثيرون من تناولها سواء في الإعلام أو الدراما أو السينما، والمميز في «النهاردة يوم جميل» أنه عندما ناقش القضايا الحساسة هذه، ناقشها بهدوء وبشكل متحضر دون اللجوء لاستخدام ألفاظ غير لائقة، وأعتقد أنه يمثل -بلا مبالغة- نقلة نوعية في كيفية تناول الأعمال الفنية للقضايا المسكوت عنها، وخلال الفترة الماضية قرأت الكثير من المقالات النقدية التي تشيد بالفيلم وقصته والقضايا المهمة التي طرحا.

كيف تعاملتِ مع شخصية «سميحة» التي تقدمينها في العمل؟ وبرأيك ما الأسباب التي ساعدت على نجاح «النهاردة يوم جميل»؟

«سميحة» شخصية لم يسبق لي أن قدمت خلال مشواري الفني شخصية شبيهة لها، سواء في السينما أو الدراما، فهي تمثل المرأة المقهورة التي تتعرض للكثير من الأزمات والمشكلات خلال حياتها، وتعاني بسبب كل ما تتعرض له.

أما ما ساعد فريق العمل على النجاح، فأرى أنه يتمثل في تعدد وتنوع القصص داخل الفيلم، وعدم التركيز فقط على شخصية «سميحة» أو غيرها، كما أن العمل تناول العلاقة بين الرجل والمرأة بشكل أقرب إلى الحياد دون الانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر، وهذا عامل ثاني من عوامل نجاح الفيلم من وجهة نظري.

ويمكن أن أضيف عامل «الألفة والتفاهم» الذي كان موجوداً بين جميع أفراد العمل، سواء أثناء الجلسات التحضيرية للفيلم أو أثناء التصوير، مثل المخرجة وكاتبة السيناريو نيفين شلبي، أو أسرة الإخراج والممثلين (نجلاء بدر وباسم سمرة واحمد وفيق وانتصار وكريم كوجك وغيرهم)، وقصة «النهاردة يوم جميل» مأخوذة من قصة ضمن مجموعة قصصية للأديب علاء سليمان عنوانها «سوق العرسان»، وهي عمل أدبي مميز.

ماذا عن تجربتك في فيلم «مربع برمودا» المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة؟

«مربع برمودا» فيلم كوميدي اجتماعي به «أكشن»، وسعيدة بأن أكون ضمن أسرة الفيلم، لأنني أقدم شخصية كوميدية، وهذه تعتبر من المرات القليلة التي أقدم فيها هذا النوع، مثلما حدث في مسلسل «أرض النفاق».

ولن أتحدث كثيرا عن شخصيتي في «مربع برمودا»، لكني يمكن القول أنها ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور، والفيلم تدور قصته حول ظاهرة نفسية غير مفهومة تحدث لبطلي الفيلم واللذين يجسد شخصيتهما مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، فـ«مصطفى» يجسد شخصية فنان تشكيلي غريب الأطوار يؤدي به فنه إلى الوقوع في الكثير من المواقف الصعبة، وكذلك عمرو عبدالجليل الذي يقدم شخصية غريبة الأطوار، والفيلم بشكل عام كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف وقصته غير تقليدية، و«مربع برمودا» من تأليف هشام هلال ومن بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وروجينا، والفنانة الاستعراضية دينا ومحمد العمروسي ونهى رأفت والنجمة عايدة رياض، وإخراج طارق رفعت.

هل تميلين إلى تقديم نوعية معينة من الأدوار؟

بشكل عام أسعى لتقديم أعمال مميزة وليست تقليدية ودائما أحاول تجسيد شخصيات لم أقدمها من قبل، وأفضل دائما تقديم الشخصيات المركبة أو الصعبة التي قد ترفض تجسيدها الكثير من الفنانات الأخريات، لأنني أعشق التحدي، وهنا لا أسعى لتحدي غيري، بل التحدي يكون لذاتي، لأنني شخصية عنيدة جدا فيما يتعلق بـ«التمثيل»، لذا دائما أكون في حالة استنفار لقدراتي وتحدي لموهبتي وهذا لن يكون بتقمص الشخصيات السهلة أو التقليدية بل بالسعي لتجسيد شخصيات صعبة ومركبة.

ما الدور الذي تضعينه في خانة «الأهم» خلال مسيرتك الفنية؟

هناك بالفعل عدد من الأعمال التي غيرت خريطة طريقي في الفن على رأسها مسلسل شارع عبدالعزيز، الجزء الأول، الذي عرض عام 2011، لأني اكتشفت قبل مشاركتي في هذا العمل أن المنتجين والمخرجين أصبحوا يضعونني في أدوار «البنت الشقية، الكيوت، الرومانسية»، لذا قررت التمرد وتقديم شيء مختلف وكانت البداية الحقيقية من خلال شخصية «لبنى» في«شارع عبدالعزيز» مع النجم عمرو سعد، والذي قدمت بعده الكثير من الأعمال المهمة بعضها كان علامة في تاريخ الدراما مثل «طرف تالت» و«موجة حارة»، أيضا فيلم «قبل زحمة الصيف»أعتبره من أهم أعمالي خاصة أنه بطولة مطلقة وعرض منذ 6 سنوات تقريبا، وكان من إخراج المخرج الراحل محمد خان.

مقابل «سعادتك بأدوارك».. هل هناك أعمال ندمتِ على المشاركة فيها؟

إطلاقا.. لم أندم على أي عمل فني شاركت به، لأن كل الأعمال اخترتها بإرادتي ودون أي ضغوط سواء من جهة الإنتاج أو الإخراج أو الأصدقاء في الوسط الفني، لذا يمكنني القول أني أفتخر بكل أعمالي حتى التي لم يحالفها الحظ سواء فنيا أو جماهيرا.

كيف تصفين شكل علاقتك بالوسط الفني؟

علاقة مميزة يسودها الاحترام، وأشعر بالسعادة أثناء وجودي في المهرجانات الفنية لوجود كم كبير من أصدقائي الفنانين الذين تتاح لي الفرصة للقائهم بعيدا عن استوديوهات التصوير، واعتبر النجم يحيى الفخراني النجم المفضل بالنسبة لي.

حضرت مؤخرا معرض لوالدك الفنان التشكيلي أحمد شيحة.. ما الذي يمثله لك الأب في حياتك الفنية؟

سعدت كثيرا بمشاركتي وحضوري، وسعدت بإصداره كتابا يحمل بين طياته إشارة لأعماله السابقة عبر السنوات الماضية ومراحلها المختلفة، فوالدي الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة يمثل لي قيمة مهمة، وهو بالطبع أول من جعلني أحب مجال الفن ودائما ما كان يشجعني أنا وأشقائي على حب وممارسة الفن لأنه يسمو بالإنسان وبأخلاقياته، كذلك والدتي لها تأثير كبير عليّ وعلى شقيقاتي، فقد تعلمنا منها أن نكون متنوعين في هواياتنا لذا تجدنا لدينا الكثير من الهوايات منذ الصغر مثل ممارسة العزف والرسم وغيرها، كما تعلمنا منها كيف نكون مثقفات فعلمتنا القراءة لكبار الكتاب أمثال الراحل نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس وغيرهما.

في مقابل دعم الأسرة لكِ.. هل تتمنين لولديك أن يعملا بالمجال الفني؟

أتمنى أن يعملا في المجال الذي يختارانه دون أي ضغوط من أحد، ولن أحاول توجيههما إلى مجال بعينه، فقد ربيتهما كما تربيت بين أبي وأمي على الأخلاق وتحمل المسؤولية.

