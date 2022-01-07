محمد عزّ: «مش هبطل تمثيل لحد ما أموت»

النهار Weekend

«تيجي نرقص» هو عنوان الأغنية الجديدة التي يستعد الفنان محمد عز لطرحها خلال الأيام المقبلة، ويعيش من خلالها حالة من النشاط الفني في الغناء بجانب التمثيل، حيث تعد ثالث الأغاني التي أعلن عنها مؤخرا، وهي تحمل اسم الألبوم الذي يعمل عليه هذه الأيام.

إعلان عز عن طرح الأغنية جعل البعض يعتقد أنه سوف يعتزل التمثيل الذي عرفه الجمهور من خلاله واتجاهه إلى الغناء بشكل كامل، وهو ما انتشر مؤخرا في الوسط الفني، خاصة وانه قدم عدداً كبيراً من الأغاني الشعبية من قبل منها «ودان ع الحيط»، «شبعان دلع»، «فكرني مرتاح»، هذا إلى جانب الغناء في أكثر من عمل تليفزيوني.

محمد عز نفى ذلك الأمر نهائيا وقال في تصريحات لـ«النهار» أنا ممثل في الأساس وحبي للغناء هو السر في الاتجاه إلي الموسيقا، وتقديمي لأكثر من عمل وليس معنى ذلك أني سوف أترك التمثيل أو أبتعد عنه فأنا أمارس الغناء كهواية.

وأضاف انتهيت مؤخرا من تسجيل أغنيتين جديدتين، وهما «حبيبي» و«واحدة واحدة»، ومن المقرر طرحهما بالتتابع، بعد طرح أغنية «تيجي نرقص» التي انتهيت منها مؤخرا، وهي من كلمات إسكندر، ألحان أحمد راجح وتوزيع يومي وهندسة صوتية أبو السعود وإشراف عام معتز الديب.

وأستطرد قائلا: أكبر دليل على أني لم اعتزل التمثيل فأنا انتهيت مؤخرا من تصوير احدى حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الرابع، ضمن حكاية «وانسي روحي وياك» وأشارك في بطولتها الفنانة ميرهان حسين، والفنان أيمن عزب والفنانة إيمان السيد والفنان الشاب كريم مغاوري ومروة الازلي وأخرين والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار.

كما انتهيت مؤخرا من تصوير مشاهد في مسلسل «النقطة العامية»، وهو من بطولة آيتن عامر وإخراج وائل فهمي عبد الحميد وتأليف عمرو جمعة.

يذكر أن البداية الحقيقية للفنان محمد عز كانت من خلال مسلسل «الأب الروحي» الجزء الأول والذي قدم من خلاله أحد ادوار البطولة في العمل الذي أخرجه المخرج بيتر ميمي وألفه هاني سرحان.

