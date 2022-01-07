إياد نصار: لم أترشح لـ«الاختيار».. وشرف لي المشاركة في أحداثه

النهار Weekend

استطاع الفنان إياد نصار أن يحظى بمكانة فنية كبيرة له في الوسط الفني المصري، منذ قدومه من الأردن ومشاركته في أكثر من عمل فني مصري كان أخرها فيلم «الكاهن» الذي يعرض له الآن في السينما.

وانتشرت أنباء مؤخرا عن انضمامه لأبطال الجزء الثالث من مسلسل الاختيار والذي يتم تصويره الآن في سرية تامة.

ونفى إياد خبر وجوده في الجزء الجديد من مسلسل «الاختيار» قائلا شرف كبير الوجود في الموسم الجديد من المسلسل بعد أن شاركت في الموسم الثاني منه ولكن كل هذه مجرد اجتهادات فلم يتم ترشيحي للمشاركة ولم يتصل بي أحد بعد أن قدمت شخصية الشهيد «محمد مبروك» ضمن أحداث الجزء السابق.

وأضاف مسلسل الاختيار يعد واحداً من أهم الخطوات الفنية التي قدمتها في مشواري الفني وأنا سعيد للغاية بهذه الخطوة خصوصا وان اختياري جاء من أسرة الشهيد نفسه لأقدم شخصيته في الأحداث.

واستطرد قائلا: أنا لم أغب عن الموسم الرمضاني المقبل، فقد أشارك من خلال مسلسل «لام شمسية» وهو وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته الفنانة منى زكي وأحمد رزق، إسعاد يونس، أسماء جلال، على القاسم، والعمل اجتماعي ويناقش قضايا مهمة جدا.

واستكمل كلامه قائلا كما أنني أصور هذه الأيام مسلسل «قانون العمل»، الذي يدور في إطار 10 حلقات، مع المخرجة مريم أبو عوف.

وعن آخر أفلامه التي تعرض الآن يقول أشارك في فيلم «الكاهن» وأقدم من خلاله شخصية لديها جرح وألم وتمر بأزمة كبيرة فهو شخصية غير سوية ولكنه ليس مضطرباً نفسياً، والفيلم مبني على عالم يتحدث عن نظرية المؤامرة وهو نوع من الأفلام أعتقد أول مرة يتم تناوله في العالم العربي فلم ندخل لهذا المنطقة من قبل».

وعن مشاركته في الفيلم مع نخبة من نجوم الفن أمثال حسين فهمي ومحمود حميدة ومحسن محيي الدين وجمال سليمان يقول: «أفيش الفيلم يخض من الأسماء الموجودة عليه، وهذا التنوع جزء مهم في الفيلم، فكل فنان مشارك في العمل له بصمة وتاريخ والجميع يقدم دوره بمنتهى الاجتهاد والحرص، وهذا الأمر من الأشياء التي استمتعت بها كثيرا، ويجعلني كممثل أحرص على إخراج كل مجهودي خوفا على مجهود الآخرين، وأعتقد أن الممثلين المحظوظين هم من يجمعهم العمل مع هذه الكوكبة من الفنانين، فنتعلم من هؤلاء ونرى كيف يفكرون في العمل والشخصية المسنودة إليهم وكيفية تقديمها، بجانب رؤية تعاملهم مع النص وفي موقع التصوير، فكل هذه خبرة والممثل المحظوظ هو من يحتك بهذا الجيل».

