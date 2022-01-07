رئيس الوزراء الاسترالي ينفي اتهامات صربيا

النهار Weekend

نفى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أمس، تعرض المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لمضايقات، مبررا إلغاء تأشيرة اللاعب بعدم امتثاله للشروط المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال موريسون في مؤتمر صحافي في كانبيرا «لدى أستراليا قواعد واضحة بشأن حدودها السيادية وهي قواعد ليست تمييزية»، موضحا أن الإلغاء في اللحظة الأخيرة يستجيب «للتطبيق المعقول لقوانين حماية الحدود الأسترالية».

وتأتي تصريحات موريسون بعد أن أكد رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش في اليوم السابق أن بلاده ستقاتل للدفاع عن ديوكوفيتش وأن سلطات البلد البلقاني تعمل على وقف «المضايقات» ضد اللاعب المعروف بمعارضته للتطعيم الإلزامي ضد «كوفيد-19».

وأعلنت الحكومة الأسترالية اول من امس إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش، بعد ساعات من وصوله إلى مطار ملبورن بإعفاء طبي يسمح له بالمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة دون الحصول على التطعيم.

وأكدت قوات حرس الحدود الأسترالية أن ديوكوفيتش «لم يقدم أدلة كافية للإيفاء بمتطلبات دخوله إلى أسترليا وبالتالي تم إلغاء تأشيرته».

وقدم محامو ديوكوفيتش طعنا أمام القضاء الأسترالي، ضد إلغاء تأشيرة دخوله إلى البلاد للمشاركة في بطولة أستراليا، وفقا لما أكدته شبكة (إيه بي سي) المحلية.

ويتطلع ديوكوفيتش لخوض البطولة من أجل التتويج باللقب، الذي كان سيعني له الانفراد بالرقم القياسي لألقاب الجراند سلام (21) وتجاوز كل من السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافائيل نادال. وحال غيابه عن أستراليا، ستكون هذه المرة الأولى لديوكوفيتش التي سيفشل خلالها في المشاركة بالبطولة الكبرى منذ مشاركته الأولى بها في عام 2005، علما بأنه توج بلقبها تسع مرات من قبل، كما ستعد أول بطولة كبرى يغيب عنها منذ فلاشينغ ميدوز 2017.

