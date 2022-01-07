في ذكرى شهادة الصدِّيقة فاطمة الزهراء عليها السلام

إيمانيات

في ذكرى شهادة السيدة الزهراء عليها السلام، نشعر بالأسى والحزن أيضاً على وفاة أمين الوحي سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أكّد عصمة بضعته وعلوّ درجتها عند الله تعالى، بقوله: «فاطمة يرضى الله لرضاها، ويغضب لغضبها»، وفاطمة ترضى للحقّ وتغضب للحقّ، ومن كانت بضعة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وكفء عليّ أمير المؤمنين عليه السلام، يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها.

وفي وداع الزّهراء عليها السلام، نرى تأبين الإمام عليّ عليه السلام لها، فقد روى الشّريف الرّضيّ في نهج البلاغة عن الإمام الحسين عليه السلام، أنّ ممّا ودّع به عليّ عليه السلام زوجته فاطمة عليها السلام، قوله: «السّلام عليك يا رسول الله عنّي وعن ابنتك النازلة في جوارك، والسّريعة اللّحاق بك. قلَّ يا رسول الله عن صفيّتك صبري، ورقّ عنها تجلّدي، إلا أنَّ لي في التأسّي بعظيم فرقتك، وفادح مصيبتك، موضع تعزّ، فلقد وسّدتُك في ملحودة قبرك، وفاضت بين نحري وصدري نفسك، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون، فلقد استُرجعت الوديعة وأخذت الرّهينة. أمّا حزني فسرمد، وأمّا ليلي فمسهَّد، إلى أن يختار الله لي دارك الّتي أنت بها مقيم، وستُنبِئك ابنتك بتضافر أمّتك على هضمها، فأحفّها السؤال واستنجدها الحال. هذا ولم يطل العهد، ولم يخلُ منك الذّكر، والسّلام عليكما سلام مودِّع، لا قالٍ ولا سئِم، فإن انصرف فلا عن ملالة، وإن أقُم فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الصّابرين».

السيِّدة الزهراء عليها السلام القدوة التي تعطي الصُّور المشرّفة لجهاد المرأة المسلمة التي تحتذي بالصبر وتشارك في صبرها واحتمالها ومشاعرها وإمكانياتها لتشدّ أزر الإسلام، وتكافح جنباً إلى جنب مع أبيها وزوجها وأبنائها في ساحة واحدة وخندق واحد لتدوّن في صحائف التاريخ درساً عملياً تتلقاه أجيال النِّساء والفتيات في هذه الأُمّة المسلمة. وهكذا نتعلَّم من حياة السيِّدة الزهراء عليها السلام وسيرتها الثبات في المواقف والصبر في الشدائد والوقوف مع الحقِّ بكلِّ قوّة والإحتجاج بكلِّ الوسائل. ويجب أن نتعلَّم من السيِّدة الزهراء عليها السلام كيف نعيش الرسالة بكلِّ أبعادها ونواجه الحياة وننتصر على المحنِ بصبر وعزيمة، وعلى الله تعالى فليتوكل المؤمنون.

لقد حملت السيِّدة الزهراء عليها السلام كلّ أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت الرؤوفة العطوفة والرّحيمة بالآخرين، وكانت الصَّابرة على كلّ تعقيدات الحياة ومشاكلها الخاصَّة والعامَّة، وكانت عليها السلام الإبنة كأفضل ما تكون البنات لآبائهنَّ، والزّوجة كأفضل ما تكون الزّوجات لأزواجهنّ، والأمّ كأفضل ما تكون الأمّهات لأبنائهنّ، والمسلمة كأفضل ما تكون المسلمات لمجتمعهنّ، كما أنّها لم تدع فرصةً إلّا واستفادت منها، فكانت المعلّمة لنساء عصرها، والمحدِّثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

والانتماء إلى الزهراء عليها السلام مدعاة لتحمّل المسؤوليّات تجاه الإسلام كلّه، بحيث نقف أمام أوضاعنا وأنفسنا، لنعرف كم هي منسجمة مع عظمة الإسلام وتعاليمه وأهدافه.

ومن كلام لها جاء في خطبة بليغة: «فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشِّرك، والصّلاة تنزيهاً لكم عن الكبر، والزكاة تزكيةً للنّفس ونماءً في الرّزق، والصّيام تثبيتاً للإخلاص، والحجّ تشييداً للدّين، والعدل تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً للملّة، وإمامتنا أماناً من الفرقة، والجهاد عزاً للإسلام».

تشير الزهراء عليها السلام فيما تشير إليه، إلى أنَّ طاعة أهل البيت هي طاعةٌ لله تعالى، ومن يطع الله ينتظم أمره، والأمّة الطائعة لله تعالى هي الّتي تسير على هدى من أمرها، وأنَّ الإمامة هي الأمان من الشّقاق، وهي مركز الوحدة والانسجام بين النّاس وأئمّتهم، فليست الإمامة إلا منصباً يليق بمن اكتملت فيه الخصال النفسيّة والروحيّة والأخلاقيّة، ومن يمتلك المؤهِّلات ليقود النَّاس ويوحِّدهم على طاعته ورضاه.

وهكذا كانت الزهراء عليها السلام، تحمل في قلبها همّ الإسلام وهمّ النّاس وهمّ الحقّ، وكان قلبها منفطراً من حال الفرقة التي وصل إليها المسلمون.

في ذكرى وفاة هذه الهامة الكبيرة من هامات الإسلام، نقف عندها بكلّ فخر واعتزاز بأنها فعلاً سيّدة النّساء والرّجال، في كلّ ما أعطته من وجودها كلّه لله تعالى، وفي كلّ ما جسّدته من منارة راقية تعبِّر عن حضارة الإسلام وشموخه وأصالته في شهادته على الأمم كلّها في الدُّنيا والآخرة.

