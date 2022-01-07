من السيِّدة فاطمة الزهراء عليها السلام ؟

إيمانيات

كانت أشبه الناس بأبيها كلاماً ومنطقاً وخلقاً، وكانتّ أحب الخلق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت شخصيّتها هي شخصيّة النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. تعدّ السيِّدة الزهراء عليها السلام المرأة الوحيدة التي ربطت بين النبوَّة والإمامة، فهي زوجة أوّل إمام، وأمّ الأئمّة الباقين، وهذه ميزة خصَّها الله تعالى بها.

السيِّدة الزهراء عليها السلام مصداق للآية المباركة: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً)، والآية الأخرى: (فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ)، وآية التطهير: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً).

السيِّدة فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ولأجل زوجها أمير المؤمنين عليه السلام ولأجل ولديها الإمامين الحسنين عليهما السلام لم تعش لهم قرابة فقط، ولكنّها عاشت عليها السلام لهم الرسالة فقد أفنت حياتها في خدمتهم لأنّها رأت في ذلك خدمة للإسلام الذي كان أكبر همها وغاية جهدها ومبلغ علمها. وبعد اهتمامها الرسالي يأتي اهتمامها بالناس من حولها بل إنّ اهتمامها بالناس كان جزءاً من رسالتها وهنا تكمن قيمة السيِّدة الزهراء عليها السلام، لأنّ قيمتها ومنزلتها الرفيعة ليست في نسبها وإن كان شريفاً ولا في عشيرتها أو غير ذلك ممّا يتفاضل به الناس ويتباهون به، بل قيمتها في القيم الإسلامية التي تجسّدت فيها وحملتها ونادت بها، ومن أجل تلك القيم وأرفعها أن يعيش الإنسان للآخرين قبل أن يعيش لنفسه أن يحمل هموم الآخر ويحبّ له ما يحبّ لنفسه ويكره له ما يكره لها وهذا ما جسّدته السيِّدة الزهراء عليها السلام خير تجسيد.

بل إنّها كانت في المستوى الأعلى من ذلك حيث إنّها لم تكن تقاسم الآخرين ما عندها من نعم أنعم بها الله تعالى عليها، بل كانت تُؤثر الآخرين على نفسها رغم ما بها من خصاصة وحاجة ماسة.

كانت ورغم أنّها الأحوج للدُّعاء بأن يخفّف الله تعالى عنها آلامها ومعاناتها تستغل فرصة الليل لتقوم لعبادة ربّها والابتهال إليه والصلاة له في جوّ عابق بالروحانية والطلب منه أن يقضي حوائج المؤمنين، ويغفر ذنوبهم، ويرفع درجتهم، ويحقق أحلامهم، ويشفي مرضاهم، وتسميهم بأسمائهم فرداً فرداً.. ويسمعها ابنها الإمام الحسن عليه السلام فيسألها: «أُماه لِمَ لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرِكِ؟ فقالت عليها السلام: يا بُني الجار ثمّ الدار»، أي علينا أن نفكّر بالآخرين قبل أن نفكر بأنفُسنا ونتحسس آلامهم قبل أن نتحسس آلامنا، فنعمل على أن نخفف آلامهم ونحقق أحلامهم وبعد ذلك ندعو أن يعطينا الله تعالى مثل ما أعطاهم هذا ما تريده السيِّدة الزهراء عليها السلام، فلعل الله سبحانه بذلك يرحمنا عندما يرانا نعيش هذه الروحية الرسالية التي كان أهل البيت عليهم السلام يعيشونها حتى نزل القرآن الكريم ليخلّد فيهم هذه الميزة التي امتازوا بها عمّن سواهم فقال عزّوجلّ: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً) (الإنسان/ 8-11).

لقد أعطت السيِّدة فاطمة الزهراء عليها السلام حبّها للإنسان كلّه، وارتفعت بهذا الحبّ إلى منزلة غدت معها غافلة عن آلامها لانشغالها بآلام الآخرين، وما ذلك إلّا لأنّ الروحانية التي عاشت في قلبها فاضت على خصوصيتها وأنستها ذاتها ولأنّ الحبّ الإلهيّ الذي تملك قلبها وامتد بها إلى حبّ الناس كلّهم، لأنّه مَن يحبّ الله تعالى لا يمكن أن يبغض أخاه المسلم: «الخَلقُ كلّهم عيالُ اللهِ، فأحبّهم إليهِ أنفعُهم لعيالِهِ».

