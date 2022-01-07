دور السيِّدة الزهراء عليها السلام الإرشادي

إيمانيات

لقد عاشت السيِّدة الزهراء عليها السلام حياتها القصيرة وهي لا تعرف غير العطاء. كانت الإنسانة التي لم تعش لنفسها لحظة واحدة، تماماً كما تعلّمت في مدرسة النبوّة، فقد ملأت هذا العمر بالعلم والعبادة والتربية والتوجيه والإرشاد.. وهي التي خرجت إلى مواقع الجهاد لتضمّد الجرحى وتسقي العطاشى، وهي من وقفت ضدّ الظلم والانحراف، عندما رفعت صوتها أمام نساء المهاجرين والأنصار ورجالهم، يوم تنكّروا لعليّ عليه السلام في أمر الخلافة.. ووقفت صارخةً في المسجد تضع النّقاط على الحروف، وهي في كلّ ذلك، كانت أمينة على الإسلام أن يبقى قويّاً ولا يتعرّض لكيد الكائدين وإنحراف المنحرفين...

فيها نزلت الآية التي نزلت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليّ عليه السلام وأولادها الحسين والحسين (عليهما السلام): (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويطهّرَكم تطهيراً) (الأحزاب/ 33).

وهي كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سيِّدة نساء العالمين»، و«سيِّدة نساء أهل الجنّة».. «فاطمة بضعة منّي، من أغضبها فقد أغضبني، ومن آذاها فقد آذاني».

وأكثر من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها: «يا فاطمة، إنّ الله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك». «مَن أحبّ فاطمة ابنتي فهو في الجنّة معي، ومَن أبغضها فهو في النّار».

لقد كانت ريحانة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم قدوة في تحمّل مسؤوليّة إيمانها، ومسؤوليّة انتمائها، فكانت تجمع بين العبادة والعمل، وبين الإيمان والسلوك، ومشكلة الكثيرين، حتى ممن يحبّون الزهراء عليها السلام، أنّهم عندما يتعبّدون ينسون العمل.

عندما ندرس خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام في المسجد النبويّ، فإنَّها كانت أوّل خطبة تُبدع أسلوباً جديداً لـم يعرفه النّاسُ في ذلك العهد، حيث إنَّها أعطت تفسيراً لأكثر من تشريع من التشريعات الإسلاميّة، مما يتّصل بالعبادة، أو بالعلاقات الإنسانيّة، أو بالمنهج الإسلامي. ونُلاحظ أيضاً، أنَّها قدّمت للمسلمين في خطبتها دراسةً عن الواقع السلبي الذي تمثَّل في المرحلة التي أعقبت وفاة رسول اللّه صلى الله عليها وآله وسلم، ما دلّل على أنَّ الزهراء عليها السلام قدّمت تقريراً سياسياً عن المرحلة التي كان يعيشها المسلمون بعد رسول اللّه صلى الله عليها وآله وسلم.

كما أنَّ أسلوب الإثارة الذي حرّكته الزهراء عليها السلام من أجل إثارة مشاعر المسلمين وعواطفهم، وأسلوب العتاب الذي عاتبتهم به، لأنَّهم لـم يحفظوا رسول اللّه صلى الله عليها وآله وسلم في أهله وعقبه، كان أسلوباً غير معهود. ولهذا، فإنَّنا نعتقد أنَّ خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام، تُعتبر وثيقة إسلاميّة علميّة سياسيّة جدليّة، استطاعت أن تؤكّد المفاهيم التي أرادت تركيزها في حياة المسلمين. وعندما نقرأ الردّ الذي رُدَّ عليها فيه، فإنَّه لا يخرج عن كونه ردّاً عاطفياً إرشادياً، من دون الدخول في مناقشة للقضايا التي أثارتها.

ومن خلال ذلك، نعرف أنَّ الزهراء عليها السلام كانت الإنسانة الحركيّة التي لا تجلس في بيتها لتندب حظّها وتبكي مأساتها، ولكنَّها كانت تتحرّك في المجتمع من أجل أن تصدم الانحراف الذي عاشه المجتمع، ومن أجل أن تُطلق الصّرخة الإسلاميّة، لتهزّ المجتمع من أعماقه بطريقة علميّة إرشادية تربوية تارةً، وعاطفيّة تارةً أخرى.

