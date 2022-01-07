السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام الزوجة

إيمانيات

تنتقل فاطمة عليها السلام إلى بيت زوجها المتواضع سعيدة راضية، فقد علمها أبوها صلى الله عليه وآله وسلم معنى الحياة وأوحى لها بأن الإنسانية هي جوهر الحياة وأن السعادة الزوجية القائمة على الخلق والقيم الإسلامية هي أسمى من المال والقصور والزخارف وقطع الأثاث وتحف الفن والزخرفة.

وتعيش فاطمة عليها السلام في كنف زوجها قريرة العين سعيدة النفس؛ لا تفارقها البساطة، ولا تبرح بيتها خشونة الحياة فهي زوجة علي عليه السلام بطل الإسلام، ورجل البطولة والفداء وحامل لواء النصر والجهاد وعليها أن تكون بمستوى هذه المهمة الخطيرة وأن تكون لعلي كما كانت أمها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشاركه الجهاد، وتصبر على قساوة الحياة ومرحلة الدعوة الإسلامية الصعبة التي يتصدرعلي عليه السلام طلائعها ببطولة وبسالة فكانت كذلك وكانت بمستوى مهمتها التي إختاره الله لها.

فقد رُوي عن الإمام علي عليه السلام في حديث تزويجه بفاطمة عليها السلام قال:

«ثم صاح بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال: (أدخل بيتك وألطف بزوجتك وأرفق بها، فإن فاطمة بضعة مني، يؤلمني ما يؤلمها ويسرني ما يسرها). قال علي عليه السلام: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله (عز وجل) ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا لقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان.

ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليترك هذا الغرس النبوي دون أن يرعاه ويحتضنه، فمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رعايته وأحاط فاطمة وعليَّاً عليهما السلام بتوجيهه وعنايته، فعاش الزوجان في ظلِّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحت كنفه ورعايته، ولقد منحها صلى الله عليه وآله وسلم بعد زواجها ما لم يمنحه لأحد حتى بلغ من شدة عنايته بفاطمة عليها السلام وتعلق قلبه بها أنه إذا أراد الخروج في سفر أو غزوة كان أول إنسان يلتقي به فاطمة عليها السلام.

عن ثوبان قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر آخر عهده إتيان فاطمة، وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة عليها السلام؛ خرَّجه أحمد».

وعن أبي ثعلبة قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من غزوٍ أوسفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم أتى فاطمة ثم أزواجه».

فأية علاقة هذه وأية رابطة تربط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإبنته الحبيبة فاطمة عليها السلام؟؟ إنها علاقة الروح والمبدأ وجامعة الغاية والهدف.

وتعيش فاطمة في بيتها ربة بيت تعتني بشؤون منزلها وتدير حوائجها بالاعتماد على جهودها فلم يكن لديها خدم ولاعبيد ولا أُجراء فكل حياتها كدح وجهاد كانت فاطمة تطحن الشعير وتدير الرحى بيدها وتصنع أقراص الخبز بنفسها وتكنس البيت وتدبر مستلزمات الأسرة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام يريان ذلك من فاطمة عليها السلام فيشاركانها العناء ويهونان عليها متاعب الحياة بل وكان علي عليه السلام وربما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يساعدانها في أعمال المنزل وتدبير شؤون البيت.

