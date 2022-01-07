الصفات المثلى لسيدة نساء العالمين

إيمانيات

السيدة فاطمة الزَّهراء (عليها السلام)، هي مظهرٌ حيّ لفضائل أهل البيت (عليهم السلام) في كلِّ كلماتها وأعمالها، وفي زهدها وعبادتها، وفي أخلاقها ومشاعرها، وفي إيمانها وتقواها، فقد فتحت عينيها على قصة الرسالة الإسلامية، وهي تدعو الإنسانية إلى السير في طريق الله تعالى. كانت الزهراء (عليها السلام) مع أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) في كلّ موقف، تحسّ بحزنه على قومه فتتألّم، وتستمع إلى إبتهالاته في جوف الليل، وهو يسأل ربّه الغفران لقومه لأنّهم لم يطّلعوا على الجانب المشرق من الدعوة، في دعاء خاشع رحيم: «اللّهمَّ إغفِر لقومي فإنّهم لا يَعلمون»، فتخشع لروعة الدعاء وروحيّة الدعوة. لذلك أحسّت بمسؤولياتها تجاه أبيها، وهو ينهض بعبء قيادة الدعوة الجديدة إلى النصر، فمضت تعطيه كلَّ ما تملك من حنان الأُمومة والنبوّة، وترعى حياتها بروحها وقلبها ومشاعرها الرقيقة الفياضة، حتّى انطلقت كلمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لتخلّد لها هذا الحنان، ولتمجد هذه العاطفة، فتعطيها كُنية مميزة على مدى إحساس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بروعة هذا الحنان، فكان يقول عنها إّنها «أُمّ أبيها».

ودرجت الزهراء (عليها السلام) في مرابع الوحي ومشارق الرسالة، تتغذى بالإيمان المتدفق من روح أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتحتضن في قلبها وروحها خطوات الوحي وآياته، حتّى لتفيض روحها بروحانيته إشراقاً وصفاءً، وتتلمّس أخلاق النبوّة وقيمتها في أخلاق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وصفائه. فتنطبع بطابعها الأصيل في وعي وأصالة.. وشهدت قصة الهجرة، في هجرة أبيها إلى المدينة، ليضع قواعد المجتمع الإسلامي الجديد، وفي تضحية ابن عمها علي (عليه السلام) المنقطعة النظير في مبيته على فراش النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، غير عابئ بالخطر المحقّق المحدق به، وبدأت في المدينة حياةً جديدةً تختلف عن كلِّ ما عاشته في مكّة، فقد بدأ المجتمع الجديد ينفتح على تعاليم القرآن الكريم وآياته في إقبال منقطع النظير.

كانت الزهراء (عليها السلام) منسجمةً كل الإنسجام روحيّاً وعاطفيّاً مع الخط الإسلامي الأصيل الذي انطلق في الحياة من خلال تعاليم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلم تستسلم إلى صلتها الوثيقة بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتسكن إلى هذا الشرف العظيم. كانت تريد أن تكون إبنة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) روحاً وأخلاقاً وتقوىً وعبادةً وصلةً بالله تعالى وانسجاماً مع تعاليمه، قبل أن تكون إبنة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) جسداً وقرابةً.

كانت تريد لأبيها صلى الله عليه وآله وسلم أن يجد في بيتها المتواضع زُهد الرسالة، وروحانيّة الإيمان، وبساطة العيش، وقناعة النفس، وصفاء الروح، كمَثَلٍ حيٍّ للبيت المسلم الذي يعيش الأجواء الإسلامية، ويتنفّس في جوٍّ إسلاميٍّ خالص، وهكذا انطلقت لتكون مَثَلاً أعلى للمرأة المسلمة، في قداستها وطهرها، وعبادتها المنقطعة النظير.

هذه بعضٌ من سيرة فاطمة الزهراء عليها السلام، التي انطلقت في مرتبة القداسة بعلمها وعبادتها وإخلاصها ورعايتها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وارتفعت إلى مرتبة العصمة، لا تدنّسها الآثام، ولا تعلق بها الذنوب، تاركةً لنا المَثَل الأعلى للمرأة التي عاشت حياتها من أجل الله، وفارقت عيناها الحياة وهي تلهج بذكر الله تعالى.

إنّ خلاصة حياة هذه الإنسانة فاطمة عليها السلام، هي في أنّها لم تعش لنفسها لحظة واحدة، وإنّما عاشت لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولزوجها وليّ الله عليه السلام، ولولديها اللّذين هما إمامان إن قاما وإن قعدا عليهما السلام، ولم تعش لهم قرابةً فقط، ولكنّها عاشت لهم رسالة، ولذلك كانت الرسالة تجري معها وتسير معها، وكانت تطلّ على الناس كلهم لتفكّر بآلام الناس قبل أن تفكّر بآلام نفسها. وهكذا كانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رسالته، كما هي إبنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسبه.

