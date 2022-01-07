السيسي: مصر تعبر نحو مستقبل أفضل وغدٍ مشرق

عربيات ودوليات

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة امس، الى البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.

وجاء نص البرقية « قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسرني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ان ابعث الى قداستكم والى جميع اخواننا الأقباط بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد، وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة.. واغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي اشيد بقوة التلاحم والترابط بين ابناء مصر مسلمين وأقباط في مسيرتنا نحو المستقبل المنشود لهذا الوطن العزيز، فمصر هي مهد للرسالات السماوية، وهو ما كان وسيظل مصدر الاعزاز لهذا البلد العظيم، ومصدر التكاتف والتضامن بين ابنائه على مر التاريخ، فرسالتنا لأجيالنا الحالية والقادمة ان وحدتنا الوطنية هى ركيزتنا الرئيسية للتنمية والتقدم، وأن تماسك النسيج الوطني لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامي وحصنه المنيع للحفاظ على مقدراته، فالوطن في حاجة الى تضافر جهود جميع ابنائه وهو يعبر مرحلة التطوير والبناء من اجل مستقبل افضل وغد مشرق لجميع المصريين».

وتابع الرئيس السيسي في برقيته: «أدعو الله تعالى ان يرعى مصر وأن يحفظ اهلها وأن ينعم عليهم بدوام الأمن والرقي والازدهار، ومع بدء العام الجديد اتمنى لجميع الأخوة الأقباط عامت مليئاً بالنجاح والتوفيق تتحقق فيه آمالهم وطموحاتهم ولمصرنا العزيزة ولكل ابنائها دوام الرفعة والتقدم والرخاء، مع اطيب تمنياتي وكل عام وانتم بخير».

كما هنأ الرئيس السيسي اقباط مصر بالخارج. وقال، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «الاخوة والأخوات اقباط مصر بالخارج.. انه لمن دواعي سروري ان ابعث اليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد».

وتابع: «أغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي اعرب عن امنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله تعالى ان يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير».

