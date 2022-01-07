الاحتجاجات العنيفة تشل كازاخستان.. وروسيا تتدخل

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نور سلطان - الوكالات: تواصلت الاحتجاجات العنيفة في كازاخستان امس حيث اشتبكت قوات الأمن مع المحتجين في الساحة الرئيسة بمدينة ألماتي كبرى مدن البلاد، في حين أعلنت الشرطة أنه تم «القضاء على عشرات المهاجمين» ممن وصفتهم بالقوى المتطرفة.

ومع التطورات المتسارعة التي شملت إعلان حالة الطوارئ وتوقف الرحلات الجوية كليا من كازاخستان وإليها، أعلنت منظمة «معاهدة الأمن الجماعي» التي ترعاها روسيا امس أن موسكو أرسلت أول كتيبة من «قوات حفظ السلام» تلبية لطلب من الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وقال هذا التحالف العسكري في بيان نشرته عبر تطبيق تلغرام المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «تم إرسال قوة جماعية لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة محدودة، من أجل ضمان استقرار الوضع وتطبيعه».

ونقلت وكالات الأنباء «إنترفاكس-كازاخستان» و«تاس» و«نوفوستي» عن المتحدث باسم الشرطة سالتانات أزيربك، قوله إن «القوى المتطرفة حاولت اقتحام مبان إدارية ومركز شرطة مدينة ألماتي، بالإضافة إلى الإدارات المحلية وأقسام الشرطة». وأعلن المتحدث أنه تم «القضاء على عشرات المهاجمين»، ويجري حاليا التعرف على هويات القتلى.

وأشار أزيربك إلى أن ما سماها عملية مكافحة الإرهاب مستمرة في ألماتي، وتدور في محيط بعض المرافق والدوائر الحكومية في المدينة، داعيا السكان وضيوف ألماتي إلى تجنب الخروج إلى الشوارع.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الكازاخية اليوم عبر قناة تلفزيونية رسمية، أن أكثر من ألف شخص جرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز كازاخستان منذ أيام.

وصرح آجر غينات نائب وزير الصحة لقناة «خبر 24» بأن «أكثر من ألف شخص أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب في مناطق مختلفة من كازاخستان، تم إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 شخصا في العناية المركزة».

ومع انتشار الفوضى، أعلن البنك المركزي في كازاخستان إيقاف عمل البنوك والبورصة، إثر أعمال نهب تعرضت لها المؤسسات المالية في مدن عدة. وأفادت وكالة «سبوتنيك كازاخستان» بتوقف حركة الطيران كليا من كازاخستان وإليها، جراء الاحتجاجات العنيفة.

وقد امتدت حركة الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها يوم الأحد الماضي إثر زيارة في أسعار الغاز المسال بمدينة جاناوزن غربي البلاد إلى مدينة ألماتي، العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد مساء الثلاثاء. وبعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة اعتقلت السلطات خلالها أكثر من 200 شخص، اقتحم آلاف المتظاهرين الأربعاء مبنى إدارة المدينة، على الرغم من إطلاق الشرطة قنابل الصوت والغاز المدمع.

من جهته، رأى الرئيس قاسم جومارت توكاييف الذي أقال الحكومة وأعلن حالة الطوارئ أن الاضطرابات الحالية أدت إلى «هجمات ضخمة على قوات الأمن». وأضاف في كلمة متلفزة أن «مجموعات من عناصر إجرامية تضرب جنودنا وتهينهم وتسحلهم عراة في الشوارع، وتعتدي على النساء وتنهب المتاجر» وقال توكاييف إنه دعا رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمساعدة كازاخستان على «هزيمة التهديد الإرهابي»، وأضاف أن «عصابات إرهابية» تلقت «تدريبا عاليا في الخارج» تقود المظاهرات.

