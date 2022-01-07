بايدن ينهي عام الصمت: ترامب مسؤول عن اقتحام الكونغرس

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اكد الرئيس الأميركي جو بايدن انه يرفض ان «يصبح العنف السياسي هو القاعدة» في الولايات المتحدة، حسب فقرات تم بثها مسبقا، من خطاب القاه امس لاحياء ذكرى الهجوم على مبنى الكونغرس في 06 يناير 2021.

وحذر بايدن في خطابه من انه «علينا ان نقرر اليوم اي امة سنكون. هل سنكون امة تقبل ان يصبح العنف السياسي هو القاعدة؟ لا يمكننا تحمل ان نصبح امة من هذا النوع».

وأعلن البيت الأبيض، ان الرئيس بايدن يحمّل سلفه دونالد ترامب مسؤولية اقتحام الكونغرس قبل عام بينما كشف وزير العدل ميريك غارلاند ان عدد المعتقلين على خلفية الاقتحام بلغ 725 شخصا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي ان بايدن يحمّل سلفه ترامب «مسؤولية خاصة» عن «فوضى» السادس من يناير. وأوضحت ساكي «ينظر (بايدن) الى ما حدث في السادس من يناير على انه تتويج لما الحقته سنوات حكم ترامب الأربع ببلادنا». وأضافت المتحدثة ان «الرئيس بايدن يدرك تماما التهديد الذي يطرحه الرئيس السابق على نظامنا الديموقراطي».

ولا يزال المشرعون الأميركيون يحاولون تجاوز الانقسامات العميقة التي خلّفها اقتحام عدد من انصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول قبل عام في محاولة لمنع المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

من جهة اخرى قال وزير العدل ميريك غارلاند انه تم اعتقال اكثر من 725 شخصا في جميع الولايات تقريبا وفي العاصمة واشنطن، وذلك لدورهم في الهجوم على الكونغرس.

وفي كلمة بمناسبة مرور عام على الهجوم، اوضح غارلاند انه تم توجيه تهم مختلفة لأكثر من 325 شخصا تتعلق بارتكاب جنايات كالاعتداء على الضباط وعرقلة او محاولة عرقلة اجراءات رسمية؛ حيث اقر 20 منهم بارتكاب تلك التهم. كما تم توجيه تهم بالتآمر لعرقلة اجراءات الكونغرس او عرقلة تطبيق القانون لـ40 شخصا. وأكد وزير العدل ان الاجراءات المتخذة حتى الآن لن تكون الأخيرة.

وأعلن ترامب الثلاثاء، الغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرّرا ان يعقده امس في فلوريدا بمناسبة ذكرى اقتحام الكونغرس.وقال ترامب في بيان انه سيتحدث في 15 يناير الحالي في تجمع بأريزونا. وأضاف انّه قرّر الغاء هذا المؤتمر الصحافي «في ضوء الانحياز الكامل وانعدام النزاهة» اللذين برهنت عليهما -على حدّ قوله- كلّ من اللجنة البرلمانية التي تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونغرس، ووسائل الاعلام «المضللة». وأكد مجددا من دون ان يقدم اي دليل انّ الانتخابات الرئاسية التي خسرها امام الرئيس جو بايدن في نهاية 2020 شابتها عمليات «تزوير» معتبرا انها «جريمة القرن» على الرغم من ان المرشح الديموقراطي تقدم عليه وقتها بأكثر من 7 ملايين صوت.

وعلى مدى عام كامل سيطر الاستقطاب الحزبي على كل تداعيات احداث السادس من يناير 2021 بداية بتسميتها، مرورا بمحاكمة ترامب برلمانيا، وصولا الى تشكيل لجنة تحقيق، وانتهاء برؤية متناقضة لمسار التحقيقات.

