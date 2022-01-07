بيلوسي: الديموقراطية انتصرت تلك الليلة

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: وجهت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، رسالة تحمل قولا فصلا للأميركيين والعالم عشية الذكرى السنوية الأولى للهجوم المروع على مبنى الكونغرس «كابيتول»، قائلة ان «الديموقراطية انتصرت».

وفي مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» داخل مبنى الكابيتول قالت بيلوسي ان الوقت قد حان للبلاد للتوجه الى «رموزها الأفضل»، والاستفادة من التاريخ وضمان ان يوما مثل 6 يناير الماضي لن يحدث مرة اخرى. وقالت بيلوسي «لا تقدموا على ارتكاب اخطاء، فديموقراطيتنا كانت على شفا كارثة». وأضافت «الديموقراطية انتصرت في تلك الليلة... هؤلاء الناس، بسبب العمل الشجاع لشرطة الكابيتول وشرطة العاصمة وآخرين، تم ردعهم في عملهم لوقف التداول السلمي للسلطة. وقد هزموا». وقالت بيلوسي ايضا «يجب ان تكون هذه فترة للتذكر والمصالحة»، مستشهدة بالمثال الذي ارساه ابراهام لنكولن. وتابعت انه مع انتهاء الحرب الأهلية قال لينكولن انه «دون بغضاء تجاه احد، واحسان تجاه الجميع... علينا ان نمد يد الصداقة».

