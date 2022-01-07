الحرس الوطني «مستعد للتحرك»

عربيات ودوليات

أبوظبي - الوكالات: اكد مسؤول في قيادة الحرس الوطني الأميركي في العاصمة واشنطن ان 3400 عنصر جاهزون للتحرك بأمر من وزير الدفاع لحماية المقار الحكومية اذا حدثت اعمال شغب او اي تظاهرات مخلة بالأمن في الذكرى السنوية الأولى لاقتحام مقر «الكابيتول». وأضاف المسؤول ذاته في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» ان الرئيس الأميركي جو بايدن، القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقا للدستور، خول وزارة الدفاع صلاحية تحريك الحرس الوطني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من شرطة العاصمة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، في حال احدث مشاغبون اضطرابات تسيء الى الأبنية الحكومية الفيدرالية.

