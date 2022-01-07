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«كورونا» يقود شعبية بايدن إلى تراجع قياسي جديد


لوس أنجليس - الوكالات: واصل رفض اداء الرئيس الأميركي جو بايدن، الارتفاع الى مستوى قياسي جديد في ديسمبر وفقاً لاستطلاع جديد اجرته «CNBC-Change Research». وبشكل عام اظهر الاستطلاع ان 56% من الناخبين لا يوافقون على اداء بايدن، بزيادة من 54% في سبتمبر، و49% في ابريل، وبلغت نسبة التأييد له الآن 44%. وتعرض بايدن بشكل خاص لضربة شديدة عندما تعلق الأمر برأي الجمهور حول طريقة تعامله مع الاقتصاد ووباء كوفيد_19. وعلى وجه التحديد، اشار الاستطلاع الى ان 60% من المستطلعين رفضوا تعامل بايدن مع الاقتصاد و55% اعترضوا على استجابته للوباء. وبالنسبة للاقتصاد، قال 72% انهم لا يوافقون على ادارة بايدن لأسعار السلع اليومية، وذكر 66% انهم لا يوافقون على جهود الرئيس لدعم ميزانياتهم. بالاضافة الى ذلك، افاد 46% من المستجيبين ان اداء سوق الأسهم «ليس جيداً» او «ضعيفاً» على الرغم من ان اداء السوق يعتبر واحدا من افضل سنوات السوق منذ عقود.


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