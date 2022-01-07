جيمي كارتر: ما ناضلت أميركا لتحقيقه «أصبح هشاً»

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نيويورك - الوكالات: عبر الرئيس الأميركي الـ39 جيمي كارتر عن خوفه على ديموقراطية بلاده منبها الى انه حتى الديموقراطيات الراسخة يمكن ان تسقط في ايدي المستبدين والطغاة العسكريين ولذا لا يمكن السماح بذلك ان يحدث في الولايات المتحدة.محذرا من ان ما ناضلت اميركا جاهدة لتحقيقه «أصبح هشا بشكل خطير».

وأشار في مقال له بصحيفة «نيويورك تايمز»، الى واقعة اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 من قبل حشود عنيفة بقيادة من سماهم سياسيين عديمي الضمير، وكيف كادت تنجح هذه المحاولة في منع الانتقال الديموقراطي للسلطة. وأضاف كارتر انه وبعد مرور عام على ذلك الحدث استحوذ مروجو كذبة سرقة الانتخابات على حزب سياسي واحد وأثاروا الشك في نظمنا الانتخابية مشيرا الى ان تلك القوى تمارس السلطة والنفوذ من خلال المعلومات المضللة المستمرة وتواصل تأليب الأميركيين ضد بعضهم البعض. ولفت كارتر الى تقرير مركز الاستطلاع حول الحياة الأميركية «Survey Center on American Life» بأن 35% من الأميركيين - ما يقرب من 100 مليون شخص بالغ عبر الطيف السياسي- يوافقون على ان «أسلوب الحياة الأميركي التقليدي يختفي بسرعة كبيرة لدرجة اننا قد نضطر الى استخدام القوة لانقاذه». وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» مؤخرا ان ما يقرب من 40% من الجمهوريين يعتقدون ان العمل العنيف ضد الحكومة له ما يبرره في بعض الأحيان.

وأضاف كارتر ان السياسيين في ولايته جورجيا وفي ولايات اخرى استغلوا انعدام الثقة الذي اوجدوه لسن قوانين تمكن الهيئات التشريعية الحزبية من التدخل في العمليات الانتخابية، ويسعون للفوز بأي وسيلة، حيث يتم اقناع العديد من الأميركيين بالتفكير والتصرف بالمثل، ما يهدد بانهيار الأسس التي قام عليها امن البلاد وديموقراطيتها.

ويخشى كارتر الآن ان ماناضلت اميركا جاهدة لتحقيقه عالميا، الا وهو الحق في انتخابات حرة ونزيهة دون عوائق من جانب الساسة المستبدين الذين لايسعون الا لتنمية سلطتهم، اصبح هشا بشكل خطير في الداخل ويرى انه لكي تستمر الديموقراطية الأميركية، يجب ان نطلب من قادتنا ومرشحينا التمسك بمثل الحرية والالتزام بمعايير سلوك عالية.

واختتم كارتر بالقول «ان امتنا العظيمة تتأرجح الآن على شفا هاوية آخذة في الاتساع. ومن دون اتخاذ اجراءات فورية، فاننا في خطر حقيقي من نشوب صراع اهلي وفقدان ديموقراطيتنا الثمينة، وعلى الأميركيين تنحية الخلافات جانبا والعمل معا قبل فوات الأوان».

