ترامب يدعو «أمة مؤيديه» إلى «انتفاضة» ضد بايدن

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واشنطن- الوكالات: دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب «أمة MAGA» الى «الانتفاضة» ضد ادارة الرئيس جو بايدن بشأن تفويضات فرض اللقاح ضد «كورونا»، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول.

وانتقد ترامب في بيان صادر عن منظمة «Save America PAC» الرئيس بايدن بسبب حديثه عن ان ادارته ستفرض اللقاح على اطفال المدارس وتجبر المدارس على الاغلاق، وسط زيادة في حالات الاصابة بـ«كوفيد-19».

وقال ترامب في البيان «الآن، هناك حديث من قبل ادارة بايدن مرة اخرى حول اغلاق المدارس، وحتى فرض التطعيم على اطفال المدارس..هذا امر شائن، وعلى امة MAGA (اختصار لشعار حملته الانتخابية make America great again ) ان تنهض وتعارض هذا التجاوز الفاضح للحكومة الفدرالية».

يذكر انه لم يكن هناك اي اقتراح بأي قرار من هذا القبيل من ادارة بايدن حتى الآن. ويجري فرض تفويضات اللقاح للمدارس العامة على مستوى الولاية، او من قبل منطقة المدرسة، او المنطقة التعليمية. وأوصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن يحصل جميع الأميركيين من سن الخامسة وما فوق على اللقاح المضاد لـ«كورونا» بهدف الوقاية من المرض الشديد.

على صعيد اخر رفع ثلاثة من ضباط انفاذ القانون، دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي السابق، بتهمة تأجيج الهجوم على مبنى الكابيتول، ما ادى الى اصابتهم بأضرار جسدية ونفسية. وقال ضباط ان ترامب شجع انصاره على اقتحام الكابيتول قبل عام من اليوم، وتسببوا في كسور في «أنحاء متفرقة من اجسامنا وارتجاج في المخ ورعب ليلي واكتئاب»، وذلك بعد قيام حشد من انصار ترامب برشهم بمواد كيميائية وضربهم بها.

والدعوى القضائية التي رفعها ضابط شرطة الكابيتول ماركوس مور، منفصلة عن الدعوى من ضابطي شرطة العاصمة واشنطن، ديفين كارتر، وبوبي تابرون، وطالبوا جميعهم بتعويضات عن الاصابات الجسدية والنفسية التي لحقت بهم اثناء الهجوم.

وتزعم الدعاوى المدنية المرفوعة في المحكمة الجزئية الأميركية ان ترامب «أجج وشجع وحرض ووجه وساعد» اتباعه على الاعتداء على الضباط، وتمت تغذية الاعتداء بروايته التي لا اساس لها القائلة ان الانتخابات الرئاسية سرقت منه. ويسعى الضباط للحصول على تعويضات «بمبلغ يتفق مع الأدلة التي سيتم عرضها في المحكمة بما يزيد عن 75000 دولار لكل منهم، بالاضافة الى تكاليف العلاج، بما في ذلك التعويضات التأديبية وأتعاب المحاماة».

