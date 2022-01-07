وزير العدل الأميركي: أحداث «الكابيتول» «هجوم غير مسبوق على الديموقراطية»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اكد وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، ان الادارة الأميركية ستفعل ما تستطيع «للدفاع عن الشعب والديموقراطية» واصفا احداث 6 يناير 2020 بـ «الهجوم غير المسبوق على الديموقراطية». وذكر غارلاند خلال كلمة في الذكرى السنوية للهجوم على مبنى الكابيتول، ان خمسة من رجال الشرطة فقدوا حياتهم جراء تلك الأحداث. وكشف ان الجهات المختصة بالتحقيق، تعالج كمّا ضخما من البيانات الخاصة بالهجوم، وقال ان «من هاجموا رجال الشرطة ستوجه لهم اتهامات اشدّ». وبعد عام، ما زالت محاولة منع الرئيس الديموقراطي، جو بايدن، من تولي السلطة بعد فوزه بانتخابات نوفمبر 2020 بانتظار المحاسبة. وتم توجيه اتهامات لأكثر من 700 شخص بالاعتداء على عناصر انفاذ القانون واقتحام قاعات مبنى الكونغرس. ورغم ان الرئيس السابق دونالد ترامب لم يقدم اي ادلة على ان الانتخابات كانت «مزورة»، تظهر الاستطلاعات بأن حوالى ثلثي الناخبين الجمهوريين يؤيدونه. وقبل شهور من موعد الانتخابات، اعلن ترامب بأنها ستكون مزورة ولن يقبل بالخسارة. وعندما بات فوز بايدن واضحا ليلة الانتخابات، رفض ترامب التنازل. ودعا ترامب انصاره آنذاك للتوجه الى واشنطن قائلا في تغريدة «تظاهرة كبيرة في واشنطن بتاريخ 6 يناير. كونوا هناك، ستكون التظاهرة صاخبة!». وسار الآلاف باتجاه الكابيتول، بينهم اعضاء في مجموعات ناشطة هي «براود بويز» و«أوث كيبرز»، ارتدى العديد منهم سترات واقية وخوذات. وأدى الاعتداء العنيف الذي اعقب ذلك الى اغلاق الكابيتول وأوقف جلسة المصادقة، فيما فر النواب وقتل خمسة اشخاص وأصيب العشرات بجروح. واستغرقت استعادة الشرطة والقوات الفدرالية السيطرة على الكابيتول وابعاد المهاجمين اكثر من ست ساعات.