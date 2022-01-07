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دوليه

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بايرن يطالب بتأجيل مواجهة مونشنغلادباخ


طالب بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني تأجيل مباراته المرتقبة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة، في ظل استمرار معاناته من فيروس كورونا. وأعلن النادي البافاري عبر موقعه الرسمي إصابة مدافعه الشاب ألفونسو ديفيس بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات الإيجابية في صفوف الفريق إلى 9. وإضافة إلى غياب الكرواتي يوزيب ستانيتشيتش بسبب الإصابة، والتحاق كل من الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ والسنغالي بونا سار بمنتخبي بلادهما. هذا وتنص لوائح رابطة الدوري الألماني على عدم قبول طلب التأجيل في حال توفر النادي على أكثر من 15 لاعبًا متاحاً للمشاركة.


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